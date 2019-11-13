2019-11-12T17:16:31+03:00
Общество

Больному ребенку из Гусь-Хрустального нашли жизненно необходимый препарат только на 2,5 месяца

Сначала мальчику оказывают спонсорскую помощь в Москве, а дальше — платить за лекарство должен департамент здравоохранения области
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Захар ПучковЗахар Пучков
Изменить размер текста:

У трехлетнего Захара Пучкова и его шестилетней сестры Марии серьезная генетичеcкая болезнь - нейрональный цероидный липфусциноз. Девочка уже полностью прикована к постели, ей диагноз поставили слишком поздно. Захар же пока ходит в детский сад, хотя болезнь уже проявляется. Чтобы избежать развития заболевания, мальчику прописали «Церлипоназа Альфа» - препарат, незарегистрированный в России.

Мы уже писали о том, что сначала департамент здравоохранения Владимирской области отказался обеспечивать ребенка лекарством. Семья Пучковых подала иск в суд и выиграла. Департамент здравоохранения добился разрешения на ввоз лекарства в Россию, но потом, вместо его закупки, подал на решение суда апелляцию. За неисполнение решения суда — обеспечить ребенка препаратом немедленно — на облздрав выписали приличный штраф. Вот чтобы избежать штрафов, а потом и закупки самого препарата, департамент и прибегнул к апелляционной жалобе.

- Сначала департамент здравоохранения подавал заявление о приостановлении решения суда: он просил, чтобы судебные приставы не штрафовали его. И вторая апелляция касалась полной отмены решения суда. Сотрудники департамента ссылались на то, что нет правовых оснований для обеспечения ребенка из бюджета области незарегистрированным в РФ препаратом. Но, несмотря на апелляцию, представитель облздрава в суде сообщил, что они изыскали деньги на закупку пяти флаконов лекарства. Этого хватит только на 2,5 месяца, а Захару в московской клинике прописали данный препарат пожизненно, - рассказал Кирилл Куляев, юрист Центра экспертной помощи «Дом редких», в который обратилась семья Пучковых.

Со слов юриста, департамент сам противоречит себе: с одной стороны, его сотрудники говорят, что процедура закупки препарата длительная — им нужно месяца три, чтобы все согласовать и провести аукцион. С другой — они согласны закупить препарат, но на 2,5 месяца. Кирилл считает, что нужно после первой закупки тут же объявлять вторую, иначе пройдут эти 2,5 месяца, и после них ребенок опять будет без препарата. А найдет ли департамент еще деньги?

- Я пытался после суда донести представителю департамента, что начать лечение и не продолжить — это опасно для жизни ребенка. Даже если брать экономическую составляющую, то это также - деньги на ветер. У лекарства есть накопительный эффект: его нужно применять долгое время, чтобы была польза, - говорит Кирилл.

Захара обещали во второй половине ноября направить на лечение в Москву — столичные врачи согласились вколоть несколько доз в виде спонсорской помощи, то есть за пребывание ребенка и за начало лечения департамент не заплатит. Юрист считает, что мальчика могли отправить на лечение и в октябре. Просто департамент ждал рассмотрения апелляции.

- У них оставалась маленькая надежда, что решение суда отменят. Но суд вновь встал на нашу сторону, - говорит Кирилл Куляев.

Родители мальчика верят, что в скором времени все-таки поедут на лечение в Москву. Сейчас Захар сдает необходимые анализы.

- Мы настраиваемся лечь в больницу в Москву: я останусь с Марусей, а наш папа поедет с Захаром. Ориентировочно обещали госпитализировать сына 18 ноября. Но никакого вызова от облздрава мы не получили. Ждем, - рассказала мама Оксана Пучкова.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» отправляла официальный запрос в департамент здравоохранения: почему все-таки медики одновременно и закупают препарат для больного ребенка, и пытаются от этой закупки отвертеться. Вот что нам прислали - дословно.

«Вопрос обеспечения лекарством больного ребенка находится на личном контроле директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

В 2020 году департамент здравоохранения администрации области планирует закупку необходимого лекарственного препарата, ввоз которого 7 октября 2019 года был разрешен Министерством здравоохранения РФ на территорию страны.

В соответствии с ГПК РФ ответчик имеет право обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке указаны в ст. 330 ГПК РФ».

Мы, если честно, все равно не поняли: зачем апелляция, если планируется закупка?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следком завершил расследование дела против экс-директора ВСМЗ
Под Радужным нашли боеприпасы различного калибра
Банк ПСБ запустил «Онлайн-вклад» с доходностью до 6,45% годовых
Районам, граничащим с Московской областью, выделили 400 миллионов рублей
Гусевчанин получил производственную травму на транспортерной ленте
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»
Кикбоксёры Владимирской области завоевали 6 медалей на соревнованиях в Красноярске
Компания «Газпром газораспределение Владимир» ввела в эксплуатацию систему звукового автоинформирования абонентов-должников
Владимирскую чемпионку мира по самбо делегация из 33 региона встретила в аэропорту "Шереметьево"
Владимирцы стали в 2,5 раза чаще жаловаться на микрофинансовые организации
На Танеевском фестивале во Владимире можно будет послушать Баха, Чайковского и Грига
Во Владимирской школе № 43 закрыли спортзал
Во Владимире в сгоревшем дачном доме нашли тело мужчины
Ковровчане проголосовали за строительство «Макдоналдса» в центре города
В детской больнице Мурома закончился первый этап капитального ремонта хирургического отделения
Ковровчанин отсудил деньги за неработающий принтер
Владимирский студент вошел в число победителей Межрегионального фестиваля кулинарного искусства
Участниками фестиваля скандинавской ходьбы во Владимире стали 500 человек
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
ВТБ предоставляет скидку в 15% на брокерскую комиссию
В Петушинском районе парень избил пенсионера, чтобы вынести из его квартиры компьютер
РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»