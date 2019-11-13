Во Владимире закрываются сезонные рынки

- Почему неделю назад мы покупали овощи на сезонном рынке, а вчера его «свернули»? - звонят в нашу редакцию жители Владимира. - Там и цены были ниже, чем в магазинах.

Оказывается, фуры и прилавки с фруктами и овощами убирают по всему городу, но не потому, что они не пользуются спросом или предприниматели больше не хотят возить свою продукцию. Просто в мэрии постановили, что «сезон прошел». У тех, кто об этом не знал и еще не запасся на зиму капустой, картошкой и яблоками, есть шанс: последняя точка с овощами закроется 17 ноября.

- Ярмарки, которые закрываются, были сезонными: они работали только в весенний, летний периоды и в период ранней осени. Сейчас они отработали запланированное время. Все точки, кроме одной, уже убрали. Последняя ярмарка на ул. Юбилейной у дома 62 закрывается 17 ноября, - сказал Игорь Ефремов, официальный представитель администрации города Владимира. - Следующие ярмарки откроются в апреле-мае 2020 года. Вся информация о предстоящем периоде будет на сайте администрации, и предприниматели об этом знают. Места для торговли и другие требования определяются по условиям конкурса. Продукция перед продажей проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области.

Не нужно путать официальные точки, разрешенные мэрией города, с несанкционированной торговлей — большинство «нелегальных» продавцов не имеет документов, удостоверяющих качество продукции, и сведений о производителе, и торгует круглый год. Официальные точки по 18 адресам города закрыты все (кроме ул. Юбилейной в районе дома 62).

Так что если вы видите в городе продажу с машин картошки, капусты, лука и прочих даров полей и огородов - это все непроверенный товар. Конечно, к рынкам это не относится: вся торговля на их территории санкционированная, продукция проверена.

КОНКРЕТНО

Что почем было на ярмарках

Картошка 10-20 рублей

Капуста 13-15 рублей

Лук 18-20 рублей.