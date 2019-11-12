Итоги конкурса по выбору мусорного оператора во Владимире опять могут отменить

11 ноября в зоне № 2 Владимирской области, куда входят крупнейшие города региона Владимир и Ковров, в третий раз выбирали регионального мусорного оператора. Им стала очередная никому не известная владимирская фирма ООО "Биотехнологии" с интересной историей. Она связана со структурами ныне покойного владимирского бизнесмена Сергея Елесина.

Эксперты считают, что итоги торгов в очередной раз будут отменены. И тогда переход на новую схему работы с ТКО во Владимирской области, который должен произойти 1 декабря, застрянет.

- Все идет к тому, что регионального оператора назначат указом губернатора, - пояснил глава общественной организации «ЖКХ-Контроль» Альберт Русанен. - Это может произойти после 1 января 2020 года. Выбирать его придется из числа тех компаний, которые уже работают операторами в других зонах. То есть, на роль регионального оператора будут тогда претендовать "Хартия" и "Эко-Транс".

Один из участников торгов, ООО "УНР-17", обратился в департамент природопользования с письмом, где утверждается, что торги проводятся "механическим путем" (копия документа находится в распоряжении редакции). Компания поясняет, что всем участникам «обнуляется» критерий обеспеченности - то есть, становится неважным наличие у компании оборудования и инфраструктуры (мусоровозов, контейнеров, полигонов). При этом автоматически побеждает та фирма, которая первой подала заявку. . Причем голосование комиссии проходило в заочной форме. При этом "УНР-17" сообщает, что 24 октября (то есть во время прошлых торгов) ФАС уже признал "неправомерным признание неподвержденным критерия обеспеченности" в заявке "УНР-17".

"Таким образом, вопрос о законности «обнуления» объектов, заявленных ООО "УК «УНР17" уже был предметом рассмотрения Федеральной антимонопольной службы России (комиссии Центрального аппарата)", - сообщается в письме в адрес департамента природопользования администрации Владимирской области. Далее фирма сообщает о неизбежности новых жалоб.

Отметим, что помимо победы в торгах потенциальному региональному оператору необходимо также успеть заключить договор с администрацией Владимирской области, внести в департамент цен и тарифов свое предложение по стоимости услуг для населения и дождаться решения правления этого департамента об установлении этого тарифа. Кроме того, региональному оператору во второй зоне предстоит пройти обязательные торги на транспортирование мусора, чего не нужно было делать операторам в зонах № 1 и 3. Все это потенциальный оператор банально может не успеть сделать до 1 декабря.

Если торги в очередной раз отменят, то с 1 декабря переход на новую систему обращения с отходами не состоится. А оператора по зоне №2 назначит своим указом губернатор без конкурса.