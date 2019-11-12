Для Владимира нашли нового мусорного оператора

Во Владимирской зоне №2 с третьей попытки определили регионального мусорного оператора. Буквально полмесяца назад ФАС отменила результаты торгов, выигранных владимирской фирмой ООО "Перспектива". А год назад фирме "ВладЭкоТехПром" не суждено было стать мусорным монополистом области.

Отметим, что ООО "Перспектива", выигравшая предыдущие торги, на сей раз к участию в конкурсе допущена не была. За первенство боролись 11 компаний, среди которых была и известная московская фирма "ЭкоЛайн", и знаменитая ООО "УНР-17" из Владимира, и даже фирма "ЭкоТех" из Судогды - она предлагала самую низкую цену за свои услуги. Тем не менее, выиграла владимирская фирма ООО "Биотехнологии". За девять лет работы она получит 7,75 миллиардов рублей. Для сравнения, услуги "Перспективы" обошлись бы региону в 8,4 миллиарда рублей.

Предыдущие торги по выбору мусорного оператора во Владимирской области заложили интересную традицию: во второй зоне выигрывает никому не известная компания. О существовании ООО "Биотехнологии" широкая общественность ничего не знает. Но, как водится, фирма эта с интересным бекграундом. Во-первых, ее генеральный директор Яна Афонькина по совместительству работает главой не допущенного до конкурса "Чистого Владимира" - достаточно известной компании на рынке ЖКХ города. Об этом говорит ЕГРЮЛ. Во-вторых, одним из учредителей фирмы была Ирина Елесина. База данных "СПАРК" показывает, что она связана с предприятиями, ранее принадлежавшими известному во Владимире предпринимателю, осужденному за мошенничество, Сергею Елесину. В частности, она является учредителем компании «Реал-Медиа».

КСТАТИ

Сергей Елесин прославился во Владимире не только сетью магазинов "Пи", но и финансовой пирамидой "Мастер-Инвест", созданной в еще в середине 2000-х годов. Она предлагала жителям области (офисы работали в трех городах) выкупить кинотеатр "Русь-Кино" и получить проценты с его деятельности. Контора работала без банковской лицензии, деньги быстро кончились, люди стали жаловаться. В итоге Следком возбудил уголовное дело, но в 2014 году Сергей Елесин скоропостижно скончался. Дело закрыли.