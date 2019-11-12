Больше всего клопов в Добром, а тараканов - в Октябрьском районе

О том, что клопы «захватили» Доброе, горожане сообщают в соцсетях. На тараканов жалуются жители Октябрьского района. Чтобы понять, какова объективная картина с насекомыми во владимирских домах, журналисты «Комсомолки» связались с частными компаниями, которые занимаются уничтожением вредителей.

Страдают даже новостройки

Оказалось, что ситуация в городе действительно неблагополучная. Дезинсекторы рассказывают, что клопов в городе действительно много, особенно в Добром. Люди складываются подъездами и вызывают специалистов, чтобы избавиться от «кусачих тварей».

- Раньше тоже обращались, но звонили в основном жильцы малосемеек, общежитий. И таких звонков было немного. А сейчас мы постоянно выезжаем на уничтожением этих насекомых. Мы даже в новостройки ездим для уничтожения клопов. Вот это действительно странно, - рассказал Александр Мясников, руководитель частной фирмы по борьбе с вредителями.

Летать клопы не могут. И в новостройки они могут заселяться только с людьми, считают эксперты.

- У меня только одно предположение. Во Фрунзенском районе возможно их больше всего, потому что когда-то там образовался очаг, в общежитиях, к примеру. Люди не стали бороться с ними общими усилиями. А иначе их не выведешь. Так они и размножились. Клопы могут переселяться, либо на одежде и в сумках, либо в постельном белье, матрасах, мебели,- рассказал Руслан Жуков, старший преподаватель кафедры почвоведения института биологии и экологии ВлГУ.

Специалисты говорят, что клопы могут жить без еды больше года, то есть находиться в спячке. А чтобы их вывести, нужно травить во всем доме. Иначе бесполезно — на смену своим придут соседские.

- На одном предприятии на улице Куйбышева был пост охраны. Так вот охранники принесли к себе в каморку старое поролоновое сиденье от ЗИЛа, в котором были клопы. Они просто закусали этих охранников. Насекомых стало так много, что эту будку пришлось сжечь, - рассказал Руслан Жуков.

Специалисты по борьбе с насекомыми говорят, что проблемы с клопами возникают и в других регионах. И везде она начинает принимать серьезные масштабы. Вероятнее всего, уже очень скоро жители не смогут с ней справляться самостоятельно, без участия властей.

Во Владимир завезли американских тараканов

Тараканы - еще одна проблема для горожан. В квартирах владимирцев живут преимущественно черные тараканы, прусаков-меньше. В городе эти насекомые обитают повсюду, во всех районах, говорят дезинсекторы. Но в отличие от клопов, тараканы летают. И могут переселяться в соседские квартиры свободно.

- Ко мне в квартиру несколько лет назад реально залетел рыжий таракан. У меня форточка была открыта. От соседей, видимо. Они спокойно расселяются с помощью крыльев,- рассказал Руслан Жуков.

Бороться с тараканами сложно. Тут тоже нужно людям объединяться, говорят дезинсекторы.

- На данный момент самый эффективный способ борьбы с ними - горячий туман, - объясняют они. - Препарат распыляется в виде дыма, поэтому проникает и в труднодоступные места.

Пару лет назад во владимирских квартирах был обнаружен новый вид таракана - американские.

- Кроме прусака и черных тараканов, это третий вид. Они безопасны для людей, но больше прусака почти в два раза. И тоже рыжие. Да, не очень приятно, - рассказал Руслан Жуков.