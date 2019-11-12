2019-11-11T17:40:33+03:00
Общество

Владимирские музейщики хотят предложить туристам «императорский маршрут»

Новые экскурсии должны повысить привлекательность региона
Ирина Мальцева
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Суздальский кремльСуздальский кремльФото: Михаил ФРОЛОВ
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Владимирские музейщики планируют предложить туристам новые темы и экскурсии. В том числе регион может войти в ряд национальных туристических маршрутов, среди которых «Императорский маршрут» и «Россия – Родина космонавтики».

По музеям и усадьбам

Руководство музея-заповедника уверено, что Владимир сможет успешно представить себя на большинстве новых маршрутов. Например, космический маршрут позволит рассказать о родившемся в Вязниках космонавте Валерии Кубасове и продемонстрировать большую коллекцию картин легендарного космонавта Алексея Леонова. Можно свозить туристов на место гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина под Киржачом, где с 1975 года стоит мемориал. Многое связывает Владимир и с царствующими особами: и русские цари, и представители династии Романовых не раз посещали Владимир и Суздаль. Есть что показать Владимирской области и на новом маршруте «Русские усадьбы».

- Первая аристократическая усадьбы была именно под Владимиром – это резиденция князя Андрея Боголюбского, с которым мы связываем историю самодержавия. На владимирской земле соединилась первая такая усадьба и последняя – имение Владимира Храповицкого в Муромцево. Императорская семья и Владимир связаны, здесь ничего выдумывать не надо. Вопрос, на каких опорных экспозициях мы сможем ее реализовывать. Конечно, мы можем работать в рамках временной выставки, но эта не та история, по которой музей-заповедник хотел бы двигаться. Нам не хватает площадей. Если сейчас мы сможем реализовать свою мечту и получим здание под новое специализированное здание, где сможем разместить часть фондов, то в Палатах освободится место. И в памятнике архитектуры XVIII века удастся создать экспозицию, посвященную этой тематике. Это может быть основание для того, чтобы нас включили в «Императорский маршрут», - рассказывает Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Рассматривают в музее и другие варианты. В городе есть несколько домов, в том числе на улице Георгиевской, соответствующие по времени и духу этой тематике. В них также могла бы разместиться новая экспозиция. Вопрос сейчас прорабатывается, и в музее-заповеднике надеются, что он решится.

В музее-заповеднике разрабатывают и новые маршруты, которые привлекут туристов в область снова и снова.

- Это может быть новое кольцо внутри уже известного маршрута «Золотого кольца», включающее филиал музея в Гусь-Хрустальном и замечательный Музей хрусталя. Опираясь на Муромцево и Владимир, мы можем предоставить возможность еще раз вернуться во Владимир и взглянуть на историю Владимирской земли под другим углом, - делится планами гендиректор музея-заповедника.

Сберечь и сохранить

Но кроме как привлечь новых гостей в область, у музейщиков есть и другая важная задача – сохранить памятники.

- Нас призывают наращивать количество интересных событий, но основная миссия музея не только просветительская, но и охранная. Представьте деревянные домики в Музее деревянного зодчества, построенные для одной семьи. А Суздаль ежегодно посещает от 750 до 800 тысяч человек, а всего через музей-заповедник в прошлом году прошло 1,2 миллиона человек, в этом году эта цифра будет больше. Какая это антропогенная нагрузка?! Поэтому мы стараемся, создавая маршруты, чередовать дома и растягивать нагрузку по сезонному принципу, а ведь все хотят путешествовать в теплое время года, - признается Светлана Мельникова.

По словам музейщиков, предел посещения Суздаля сегодня – два миллиона в год при условии, что все туристы будут распределены в течение года. Но для того, чтобы город-музей мог выдержать такую нагрузку, нужно серьезно поработать над инфраструктурой: необходимы новые маршруты, стоянки, туалеты…

- В туризме это очень важная составляющая. У нас разработан проект парковки позади Музея деревянного зодчества, рядом с Дмитриевским лугом, чтобы эта толпа автобусов не стояла перед входом, а высадив туристов уезжала. Туристы смогут пройти музей и спокойно выйти через другую проходную, где на парковке уже можно будет разместить сувенирные лавочки и бабушек с огурцами. Но пока этого нет, - говорит гендиректор музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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