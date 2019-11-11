Во Владимиро-Суздальский музей передали уникальный экспонат из Германии

Почти детективная история началась еще в марте 2015 года, когда в музей пришло письмо от жителя Германии. Разбирая семейный архив, Вольгант Крюгель неожиданно обнаружил среди вещей медную платину с гравировкой на русском языке. Он сумел связаться с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и передать найденную реликвию в музей. Гравировка на табличке гласила, что ее преподнесли «Государю Императору Николаю Александровичу» владимирские купцы в мае 1916 года. На задней стороне таблички удалось разобрать дореволюционный музейный номер, который и помог раскрыть тайну таблички.

- Подарки, которые были преподнесены государю императору в ходе визита в мае 1913 года, большей частью хранились в Царском селе, в Александровском дворце. Впоследствии судьба распорядилась так, что многие вещи находились в едином фонде, где были собраны экземпляры из самых разных музейных коллекций. Чудесным образом в 60-е годы в наш музей-заповедник попало блюдо, преподнесенное Николаю II от депутации города Владимира. И хранилось оно в Павловском музее. Депутация Владимирского купечества тоже получила право сделать подарок императору. И в ходе переписки с сотрудниками павловского музея выяснилось, что в подарок от них была преподнесена икона Владимирской Богоматери, покрытая драгоценным серебряным вызолоченным окладом. И на этой иконе была табличка не из драгоценного металла, - рассказала Светлана Мельникова, генеральный директор Владимира-Суздальского музея-заповедника.

Встреча владимирцами императораФото: Ирина Мальцева

Во время Великой Отечественной войны ценные музейные экспонаты стали вывозить из крупных городов, в том числе из Санкт-Петербурга. В числе экспонатов четвертой очереди икону, подаренную во Владимире императору, вывезли в Башкирию, но недрагоценную табличку, видимо, просто прикладывавшуюся к этой иконе, не увозили. Музейщики предполагают, что она просто осталась в Санкт-Петербурге, а потом про нее. Видимо, забыли. И в 1946 году, когда икона вернулась из эвакуации, ее передали Государственному музею истории религий в Санкт-Петербурге.

- Обратившись сначала в Павловский музей, потом – в музей религий и атеизма нам по крупицам удалось восстановить историю. Драгоценная икона отыскалась в музее и на тыльной стороне у нее есть четыре отверстия, точно совпадающие с имеющейся у нас табличкой – 13 с половиной на восемь сантиметров, - говорит Светлана Мельникова.

Разгадать тайну экспоната помог дореволюционный музейный номерФото: Ирина Мальцева

Сейчас табличка находится на временном хранении во Владимире, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме ее торжественно передадут в Государственный музей истории религий, чтобы после разлуки в несколько десятилетий она вновь соединилась с иконой. На торжественную передачу приедет из Германии Вольгант Крюгель, признавшийся, что его давняя мечта – побывать в Санкт-Петербурге. Музейщики надеются, что он сможет больше рассказать о том, как табличка попала в Германию. Пока предполагают, что медную платину с гравировкой вывез его отец, участвовавший во II Мировой войне.