2019-11-11T15:39:40+03:00
Общество

«Ни один документ еще не утвержден и не подписан»

Представители администрации Александровского района и регионального оператора высказались по мусорной проблеме
Антон Петров
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Первый заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с отходами ООО «Хартия» Михаил Алексеевич МинчаковПервый заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с отходами ООО «Хартия» Михаил Алексеевич Минчаков
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В течение октября-ноября на нашем сайте выходил целый ряд материалов, посвященных проблеме мусоросортировок во Владимирской области. В ходе наших изысканий в том числе возникла серьезная путаница с документами, касающимися Александровского района, и в частности города Карабанова.

В одних документах на картах города значились производственные объекты 1-3 класса опасности, на других нет. Информация, представленная в генеральном плане поселения Карабанова, противоречит изменениям, внесенным в проект «Правил землепользования и застройки», и проекту корректировки «Территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области». Есть расхождения и в документах, на которые ссылаются общественники.

Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию мы связались с главой Александровского района и представителями ООО «Хартия».

Глава Александровского района Александр Николаевич Дудоров:

- Общественность не на шутку взволновала всплывшая информация о том, что в Карабаново появились новые промышленные зоны 1-3 класса опасности. Но почему-то активисты умолчали о том, что еще в 2000-х годах местный Совет депутатов перевел эти участки в земли промышленного назначения. Эта сенсация всплыла одновременно с приходом регионального оператора по обращению с отходами, который работает только с объектами 4-5 классов опасности и ничего не планирует строить в районе Карабаново.

Правила землепользования и застройки городских и районных поселений необходимо актуализировать до 1 января 2020 года. В последний раз действующие правила обновляли в 2013 году. Но район живет и развивается, изменения следует зафиксировать. Именно для выявления несоответствий проводятся общественные слушания. Все замечания будут внесены и учтены. Важно понимать, что в настоящее время ни один документ не утвержден и не подписан.

Что касается строительства мусоросортировочных комплексов, то их планируется создавать рядом с существующими местами захоронения отходов. Строительство комплекса по обращению с отходами вблизи Карабаново, против которого протестуют местные жители, не предусмотрено новой территориальной схемой по обращению с отходами.

Директор филиала ООО «Хартия» «Владимирский» Владимир Иванович Доровских:

- ООО «Хартия» осуществляет деятельность в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами. Эта схема указывает оператору на то, где собирать отходы, куда их транспортировать, где утилизировать. Схемой также запланированы действия с объектами по обработке и захоронению отходов – закрытие, рекультивация, создание новых.

Проект терсхемы, ее корректировка сейчас проходят общественные слушания. Информация открыта для каждого, все замечания можно внести до 22 ноября, до конца года Минприроды России должно согласовать и утвердить ее. Рассуждения активистов о том, что оператор сам что-либо может изменить в ней, абсурдны.

Первый заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с отходами ООО «Хартия» Михаил Минчаков

- Самое важное, что необходимо понимать, что согласно проекту корректировок Территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области, ООО «Хартия» не владеет объектами вблизи Карабаново и не планирует их постройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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