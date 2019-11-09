Территориальная схема обращения с ТКО Владимирской области повернулась в сторону больших свалок

Департамент природопользования Владимирской области опубликовал корректировку территориальной схемы по обращению с ТКО, которой предстоит пройти общественные обсуждения. Документ преподнес несколько сюрпризов: целого ряда объектов, планировавшихся к строительству во Владимирской области, в ней нет. Во Владимире указана только одна мусоросортировка (в Добром), в Александрове указаны лишь действующие сейчас сортировки, а в Карабаново нет ни одного предприятия по обращению с отходами (в предыдущей территориальной схеме ее тоже не было, они были обозначены в СТП). Зато тщательно подсчитано количество многоквартирных домов в городах и указана каждая контейнерная площадка в области. В общем, документ вызывает больше вопросов, чем ответов.

Корректировку терсхемы делало ООО "Зиг-Заг" из Ленинградской области, на работу у фирмы было чуть больше месяца, департамент природопользования Владимирской области заплатил за услуги почти 2 миллиона рублей. Руководитель "ЖКХ-Контроля" Альберт Русанен уверен, что за такой короткий срок сделать корректировку территориальной схемы сделать было невозможно, поэтому, скорее всего, работа над корректировкой велась еще с весны этого года, а потом часть материалов была передана исполнителю контракта.

Корректировка не финальная, изменения в нее могут быть внесены в любой момент. По ней, в регионе увеличился объем образующегося во Владимирской области мусора (с 4,16 до 4,35 тонн кубмометров). Мусор из Московской области в территориальной схеме не указан, сообщается лишь о небольшом объеме "принимаемого и направляемого мусора в другие регионы". Всего его указано 26 тонн.

При этом, ни о каком строительстве мусоросортировочных станций в Александрове или Карабанове не сообщается. Даже о строительстве полигона для захоронения мусора в Краснопламенском сельском поселении речи не идет. Во Владимире осталась только одна муросоросортировка в Добром, о строительстве комплекса на юго-востоке города также ничего не говорится. Отменено и строительство сортиртировочных станции в Коврове и Ковровском районе, а также станций в Судогде, Селивановском районе и Гороховце. Мегамусоросортировочный комплекс появится лишь рядом с полигоном в Марьинке. Кроме того, сортировки появятся рядом с Кольчугинским и Киржачским полигонами, а также близ Мурома. Мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки в Добром ждет реконструкция.

В общем, территориальная схема скорее легализует нынешний расклад сил в коммунальной сфере, нежели вносит какие-либо изменения. От строительства нескольких сортировок акцент сдвинулся к созданию больших свалок: расширению Марьинки, реконструкции Кольчугинского и Киржачского полигонов, а также Муромской городской свалки (к 2028 году). Тем более, что региональные операторы не вносили в тарифы расходы на строительство объектов по обработке мусора.

Интересно, что в Схеме территориального планирования Владимирской области все объекты, предполагавшиеся к строительству ранее, очень даже указаны. Тем не менее, построить мусоросортировку или организовать мусорный полигон без внесения его в терсхему нельзя. Так что, если кто-то из региональных операторов все же решится строить что-либо из намеченного, придется вносить изменения в территориальную схему. Не факт, что в нынешнем виде территориальная схема просуществует до 2028 года.

Пока же предложения к проекту корректировки Территориальной схемы можно направлять в департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области (до 22 ноября) по адресу: Владимир, ул. Гагарина, 31 или на адрес электронной почты: korrektirovka-ter-chemi-vo@mail.ru.

Заключение об учёте поступивших замечаний и предложений и (или) о причинах их отклонения будет размещено департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области не позднее 3 декабря.