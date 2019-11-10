Владимирец колесит по России с передвижной выставкой костюмов

Теперь он возглавляет творческую мастерскую «Народный стиль», а его проекты по борьбе с межнациональной безграмотностью получают президентские гранты.

В костюме — образ народа

Сейчас в коллекции передвижной выставки 43 национальных костюма. В ближайшее время ожидается еще 17. Каждая модель принципиально шьется на своей «родной» земле: чувашский наряд – из Чувашии, чеченский – из Чечни. Это придает аутентичности. Правда, воссоздать абсолютную копию костюма – особенно, если он из дорогой ткани или с золотыми пуговками - стоит очень дорого: цена такого заказа может достигать двухсот тысяч рублей. Шить экспонаты за такую цену нет возможности даже при помощи грантов. Впрочем, в коллекции есть подлинные азербайджанские костюмы, где главный цвет – золотой.

- Азербайджан – страна огней, на национальном костюме преобладает золотистый, огненный цвет, а сам костюм шьется из атласа и шелка, - рассказывает Микаэль. - Отдельный дресс-код у ашуга – музыканта, который играет на сазе и сам сочиняет стихи. Вдохновение может настигнуть ашуга где угодно, от этого зависит настроение стиха. Одежда ашуга - это кирзовые сапоги, брюки-галифе, рубаха с карманом на груди, обязательно ремень и папаха.

В основном на выставке представлены костюмы, сшитые за 10-35 тысяч рублей. Впрочем, они ничем не уступают «дорогим» моделям: их создают мастера, которые работают в Домах народного творчества. К примеру, русский национальный костюм заказывали в Иваново.

- Национальный наряд – это не просто одежда, - говорит Микаэль Ахмедов. -Он может рассказать о традициях, нравах, быте народа. Когда говорят «русская культура» – все сразу представляют себе девушку с косичкой, которая встретит хлебом-солью и пожарит блины. А ведь все гораздо шире: как расставлена утварь в доме, как расположена церковь, отношение к старшим… Наша задача – не просто продемонстрировать людям костюм, а показать образ народа в целом.

Воспитание и образование

Организация «Народный стиль» появилась два года назад. За это время выиграли уже 4 гранта, три из них – президентские. На эти деньги пополняют коллекцию, устраивают выставки. Костюмы «объездили» всю область, побывали даже в поселках. Выставки проходят в Домах культуры абсолютно бесплатно. Экспозиция открыта с 11.00 до 17.00. За это время у экскурсовода есть всего полчаса на отдых: поток посетителей идет непрерывно. А теперь выставка колесит по стране. На днях коллекция отправилась на север.

- Меня самого очень впечатляет культура народов Бурятии, -признается Микаэль. -Это сочетание культур, влияние близлежащих стран – Монголии, Китая. На национальном костюме заметны элементы язычества, вероисповедания. Сам костюм напоминает халат – он запахивается, одна часть застегивается внутри, другая снаружи, чтобы удержать тепло. У девушек на головных уборах символы космоса. Когда мужчины на охоте, женщины могут сами построить юрту за два-три часа.

Несмотря на то, что костюмы хранятся во Владимире, открыть выставку в родных пенатах пока возможности нет. Уже в начале 2020 года костюмы отправятся в турне по городам Поволжья.

- В основе негативных и дискриминационных действий человека - три постулата: воспитание, образование и неверование. Когда в семье оскорбляют других людей – ребенок это видит и повторяет. Если с детьми не разговаривают, не объясняют, у них возникает страх перед неизвестным, ксенофобия. Мы пытаемся развеять безграмотность в сфере культуры.