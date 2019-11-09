2019-11-08T18:06:07+03:00
Общество

Владимир в ХХ веке: ж/д вокзал снесли взрывом, а через Клязьму лежал «живой» мост

В Городском Дворце культуры открылась фотовыставка, посвященная истории города
Валерия ПРОНИНА
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Выставка будет работать до 15 ноября. Фото Валерии ПронинойВыставка будет работать до 15 ноября. Фото Валерии ПронинойФото: Валерия ПРОНИНА
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На выставке представлено 17 работ владимирских фотохудожников. Посетители увидят, как менялся город на протяжении 50 лет: самая ранняя фотография датирована 1940 годом, а поздняя — 1990-м. Один из организаторов проекта Александр Пронин считает, что выставка привлечет взгляды владимирцев.

- Мы держим в руках старую фотографию и воспринимаем ее как уникальную вещь. Прошло столько лет, а эта вещь сохранилась: в альбомах, в архивах, - говорит Александр Пронин. - И многие жители, которым уже за 60 лет, забывают о тех изменениях, которые произошли, а те, что помоложе, могут просто о них не знать. Вот поэтому необходима выставка: нужно доставать эти фотографии, получать разрешения у авторов или правообладателей и показывать людям.

Середина 1940-х годов. Фото из личного архива Лаптева К.М.

Середина 1940-х годов. Фото из личного архива Лаптева К.М.

К каждой фотоработе организаторы написали исторический факт. Например, в ХХ веке через Клязьму лежал «живой» мост, который соединял Владимир с правобережьем реки. Называли его так потому, что он сильно раскачивался. Осенью его разбирали, а после ледохода вновь собирали. Зимой люди ходили по льду. Прослужил наплавной мост до конца 1950-х. В 1960 году был открыт новый бетонный мост, который существует по сей день.

Слева- старый вокзал. 1960-е годы. Фото Истарова В.В.

Слева- старый вокзал. 1960-е годы. Фото Истарова В.В.

А на этом фото изображен старый железнодорожный вокзал. Некоторые владимирцы думают, что вокзал, который стоит сейчас, был на этом месте всегда. Нет, его построили только в 1975 году.

- На фотографии слева расположен старый ж/д вокзал, построенный в 1860 году. Именно на него приезжал Владимир Ленин, император Николай II, - продолжил Александр. - Вокзал прослужил до середины 70-х годов. Несмотря на то, что здание представляло архитектурную ценность, было решено его снести взрывом.

Дом на улице Горького. Рядом с ним направо поворачивал троллейбус. 1965 год. Личный архив Силеева С.В.

Дом на улице Горького. Рядом с ним направо поворачивал троллейбус. 1965 год. Личный архив Силеева С.В.

Еще один интересный факт о Владимире — от Золотых ворот до тракторного завода по улице 850-летия ходил троллейбус №2. Сейчас же проезда через эту улицу не существует — на месте дороги сделали сквер с часами. А на улице Горького, где поворачивал троллейбус, находится подземный пешеходный переход, через который студенты ВлГУ спешат на пары.

1963 год. Фото из личного архива Силеева С.В.

1963 год. Фото из личного архива Силеева С.В.

Такое количество людей хочет уехать в Загородный парк на троллейбусе №6. В 2003 году данный маршрут убрали. Если приглядеться, то в правом углу можно найти дом №48. Молодежи номер этого дома ни о чем не скажет, а вот пожилое поколение вспомнит — там жила семья диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Дом, к сожалению, сохранять не стали. Сейчас на этом месте — заросли деревьев.

1964 год. Фото из личного архива Силеева С.В.

1964 год. Фото из личного архива Силеева С.В.

И, пожалуй, еще один факт о самом Городском Дворце культуры, где висят фотографии: его начали строить в 1951 году, и изначально он был Домом культуры Владимирского тракторного завода.

Его открыли в 1954 году, а еще через четыре года провели первую торжественную регистрацию брака. В Доме культуры свой союз скрепили 60 пар! Потом Дворец стал работать как концертный зал, кинотеатр, место для занятий с детьми.

КОНКРЕТНО

Остальные факты вы можете узнать (или вспомнить), когда придете на выставку. Она работает в будни с 16.30 до 18.30 в фойе ГДК. Вход свободный, но при себе надо иметь паспорт. Успейте до 15 ноября!

На выставке представлено 17 работ Фото: Валерия ПРОНИНА

На выставке представлено 17 работФото: Валерия ПРОНИНА

Первые посетители. Фото ГДК

Первые посетители. Фото ГДК

ИСТОЧНИК KP.RU

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