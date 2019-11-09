Владимир в ХХ веке: ж/д вокзал снесли взрывом, а через Клязьму лежал «живой» мост

На выставке представлено 17 работ владимирских фотохудожников. Посетители увидят, как менялся город на протяжении 50 лет: самая ранняя фотография датирована 1940 годом, а поздняя — 1990-м. Один из организаторов проекта Александр Пронин считает, что выставка привлечет взгляды владимирцев.

- Мы держим в руках старую фотографию и воспринимаем ее как уникальную вещь. Прошло столько лет, а эта вещь сохранилась: в альбомах, в архивах, - говорит Александр Пронин. - И многие жители, которым уже за 60 лет, забывают о тех изменениях, которые произошли, а те, что помоложе, могут просто о них не знать. Вот поэтому необходима выставка: нужно доставать эти фотографии, получать разрешения у авторов или правообладателей и показывать людям.

Середина 1940-х годов. Фото из личного архива Лаптева К.М.

К каждой фотоработе организаторы написали исторический факт. Например, в ХХ веке через Клязьму лежал «живой» мост, который соединял Владимир с правобережьем реки. Называли его так потому, что он сильно раскачивался. Осенью его разбирали, а после ледохода вновь собирали. Зимой люди ходили по льду. Прослужил наплавной мост до конца 1950-х. В 1960 году был открыт новый бетонный мост, который существует по сей день.

Слева- старый вокзал. 1960-е годы. Фото Истарова В.В.

А на этом фото изображен старый железнодорожный вокзал. Некоторые владимирцы думают, что вокзал, который стоит сейчас, был на этом месте всегда. Нет, его построили только в 1975 году.

- На фотографии слева расположен старый ж/д вокзал, построенный в 1860 году. Именно на него приезжал Владимир Ленин, император Николай II, - продолжил Александр. - Вокзал прослужил до середины 70-х годов. Несмотря на то, что здание представляло архитектурную ценность, было решено его снести взрывом.

Дом на улице Горького. Рядом с ним направо поворачивал троллейбус. 1965 год. Личный архив Силеева С.В.

Еще один интересный факт о Владимире — от Золотых ворот до тракторного завода по улице 850-летия ходил троллейбус №2. Сейчас же проезда через эту улицу не существует — на месте дороги сделали сквер с часами. А на улице Горького, где поворачивал троллейбус, находится подземный пешеходный переход, через который студенты ВлГУ спешат на пары.

1963 год. Фото из личного архива Силеева С.В.

Такое количество людей хочет уехать в Загородный парк на троллейбусе №6. В 2003 году данный маршрут убрали. Если приглядеться, то в правом углу можно найти дом №48. Молодежи номер этого дома ни о чем не скажет, а вот пожилое поколение вспомнит — там жила семья диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана. Дом, к сожалению, сохранять не стали. Сейчас на этом месте — заросли деревьев.

1964 год. Фото из личного архива Силеева С.В.

И, пожалуй, еще один факт о самом Городском Дворце культуры, где висят фотографии: его начали строить в 1951 году, и изначально он был Домом культуры Владимирского тракторного завода.

Его открыли в 1954 году, а еще через четыре года провели первую торжественную регистрацию брака. В Доме культуры свой союз скрепили 60 пар! Потом Дворец стал работать как концертный зал, кинотеатр, место для занятий с детьми.

КОНКРЕТНО

Остальные факты вы можете узнать (или вспомнить), когда придете на выставку. Она работает в будни с 16.30 до 18.30 в фойе ГДК. Вход свободный, но при себе надо иметь паспорт. Успейте до 15 ноября!

На выставке представлено 17 работФото: Валерия ПРОНИНА