Книги по расписанию: по каким часам работают владимирские библиотеки
Библиотек во Владимире много. Помимо областной научной и библиотеки для детей и молодежи, есть множество филиалов центральной городской. И у каждой свое расписание. Запомнить график работы каждой невозможно. Поэтому мы и решили собрать в одном месте данные по каждому книгохранилищу во Владимире. Смело вырезайте и вешайте этот материал к себе на стену.
1. Владимирская областная научная библиотека
Общая информация:
Улица Дзержинского, 3. Телефон: 8(4922)32-32-02, 32-52-88. E-mail: info@lib33.ru.
График работы:
Понедельник 10.00-20.00
Вторник 10.00-20.00
Среда 10.00-20.00
Четверг 10.00-20.00
Пятница — выходной день
Суббота 10.00-18.00
Воскресенье 10.00-18.00
Без перерыва на обед.
Последний понедельник каждого месяца — санитарный день.
Как записаться:
Нужен паспорт. Приходите в любой день недели, кроме пятницы. Запись производится в фойе библиотеки на секторе контроля. После заключения договора на библиотечное обслуживание вам будут выданы пластиковые читательские билеты.
2. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи
Общая информация:
Она расположена в трех корпусах, но читателей принимают лишь в двух из них.
Адрес: улица Мира, 51. Телефон: 8(4922)33-37-00. E-mail: info@detmobib.ru. Санитарный день – последний четверг месяца.
Детская библиотека
Проспект Строителей, 23. Телефон: 8(4922)33-64-66. Санитарный день – последний четверг месяца.
График работы:
Понедельник 9.00-19.00
Вторник 9.00-19.00
Среда 9.00-20.00
Четверг 9.00-19.00
Пятница 9.00-19.00
Суббота 10.00-18.00
Воскресенье 10.00-18.00
Летом возможны изменения.
Как записаться:
Для записи в библиотеку вам необходимо иметь при себе документ (паспорт) с отметкой о регистрации в городе Владимире. Если у вас нет постоянной регистрации в городе Владимире, вы можете поработать в читальном зале или получить необходимые документы на абонементе под денежный залог. Дети до 14 лет записываются в библиотеку на основании документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и Поручительства (бланк Поручительства выдаст библиотекарь). За один раз Вы имеете возможность взять 5 книг.
3. Центральная городская библиотека
Представляет из себя целую сеть библиотечных корпусов по городу Владимиру и присоединенным территориям. В структуру библиотеки входит центральное здание и 16 филиалов.
- Центральный корпус:
Общая информация:
Адрес: Суздальский проспект, 2. Телефон: 8(4922)21-65-63, 21-66-80. Факс: 8(4922)44-63-03. Е-mail: vladcgb@yandex.ru.
График работы:
Читальный зал:
Будни 10.00-20.00
Суббота, воскресенье 10.00-19.00
Понедельник — выходной день
Последнее число каждого месяца — санитарный день
Абонемент:
Будни 11.00-20.00
Суббота, воскресенье 10.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)
Понедельник — выходной день
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- Центральная детская библиотека
Общая информация:
Адрес: улица Большая Московская, 31. Телефон: 8(4922)32-32-42, 32-47-73.
График работы:
Будни 10.00-19.00
Суббота — выходной день
Воскресенье 9.00-18.00
Последнее число каждого месяца — санитарный день.
- филиал №1
Общая информация:
Адрес: проспект Строителей, 38а, квартира 44. Телефон: 8(4922)33-86-23.
График работы:
12.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)
Пятница, суббота — выходные дни.
Последнее число каждого месяца — санитарный день.
- филиал №2
Общая информация:
Адрес: проспект Ленина, 12. Телефон: 8(4922)32-15-84, 32-15-85.
График работы:
Будни 11.00-19.00
Пятница, воскресенье 11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)
Суббота — выходной день
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №3
Общая информация:
Адрес: Юрьевец, улица Школьный проезд, 4. Телефон: 8(4922)26-18-74.
График работы:
11.00-19.00
Пятница, суббота — выходные дни
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №4
Общая информация:
Адрес: улица Егорова, 10. Телефон: 8(4922)21-96-11, 21-23-48. E-mail: bibl4.33@mail.ru.
График работы:
Понедельник-четверг 11.00-19.00
Пятница, воскресенье 11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)
Суббота — выходной день
Последнее число каждого месяца – санитарный день
- филиал №5
Общая информация:
Адрес: улица Верхняя Дуброва, 10. Телефон: 8(4922)54-28-43.
График работы:
11.00-19.00
Суббота — выходной день
Последнее число каждого месяца – санитарный день
Библиотека-филиал №5
- филиал №6
Общая информация:
Адрес: Юрьевец, Институтский городок, 2. Телефон: 8(4922)45-37-01.
График работы:
11.00-18.00 (с 13 до 14 — обед)
Пятница, суббота — выходные дни
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №7
Общая информация:
Адрес: улица Мира, 55 (здание ДК Молодежи). Телефон/факс: 8(4922)53-45-54.
График работы:
11.00-19.00
Пятница, суббота – выходные дни
Последнее число каждого месяца – санитарный день
Библиотека-филиал №7
- филиал №8
Общая информация:
Адрес: улица Сурикова, 26. Телефон: 8(4922)54-65-11.
График работы:
11.00-19.00
Суббота — выходной день
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №9
Общая информация:
Адрес: улица Юбилейная, 38. Телефон: 8(4922)21-22-75.
График работы:
Понедельник-четверг 10.00-19.00
Пятница, суббота — выходные дни
Воскресенье 10.00-18.00
Последнее число каждого месяца – санитарный день
- филиал №10
Общая информация:
Адрес: улица Диктора Левитана, 55. Телефон: 8(910)679-49-11.
График работы:
11.00-18.00 (с 14 до 15 — обед)
Четверг, пятница, суббота — выходные дни.
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №11
Общая информация:
Адрес: микрорайон Лесной, улица Лесная, 10а. Телефон: 8(4922)45-57-17.
График работы:
10.00-18.00 (с 13.30-14.00 — обед)
Воскресенье, понедельник — выходные дни.
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №12
Общая информация:
Адрес: микрорайон Энергетик, улица Энергетиков, 27, квартира 16. Телефон: 8(4922)26-43-81.
График работы:
Понедельник-четверг 10.00-19.00
Пятница, суббота — выходные дни
Воскресенье 10.00-18.00
Последнее число каждого месяца – санитарный день
- филиал №13
Общая информация:
Адрес: улица Горького, 69. Телефон: 8(4922)33-15-67.
График работы:
11.00-18.00 (с 14 до 15 — обед)
Пятница, суббота — выходные дни
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №14
Общая информация:
Адрес: Оргтруд, улица Октябрьская, 26-б. Телефон: 8(4922)45-74-69.
График работы:
11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)
Суббота, воскресенье — выходные дни
Последнее число каждого месяца — санитарный день
- филиал №15
Общая информация:
Адрес: поселок Заклязьменский, улица Центральная, 11а. Телефон: 8(4922)42-53-96. E-mail: cgbfilial15@yandex.ru.
График работы:
10.00-18.30 (с 14.30 до 15.00 — обед)
Пятница, суббота – выходные дни
Последнее число каждого месяца – санитарный день
- филиал №16
Общая информация:
Адрес: микрорайон Коммунар, улица Песочная, 15, квартира 21. Телефон: 8(4922)42-53-95.
График работы:
11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)
Пятница, суббота — выходные дни
Последнее число каждого месяца — санитарный день.
ИСТОЧНИК KP.RU