Книги по расписанию: по каким часам работают владимирские библиотеки

Библиотек во Владимире много. Помимо областной научной и библиотеки для детей и молодежи, есть множество филиалов центральной городской. И у каждой свое расписание. Запомнить график работы каждой невозможно. Поэтому мы и решили собрать в одном месте данные по каждому книгохранилищу во Владимире. Смело вырезайте и вешайте этот материал к себе на стену.

1. Владимирская областная научная библиотека

Общая информация:

Улица Дзержинского, 3. Телефон: 8(4922)32-32-02, 32-52-88. E-mail: info@lib33.ru.

График работы:

Понедельник 10.00-20.00

Вторник 10.00-20.00

Среда 10.00-20.00

Четверг 10.00-20.00

Пятница — выходной день

Суббота 10.00-18.00

Воскресенье 10.00-18.00

Без перерыва на обед.

Последний понедельник каждого месяца — санитарный день.

Как записаться:

Нужен паспорт. Приходите в любой день недели, кроме пятницы. Запись производится в фойе библиотеки на секторе контроля. После заключения договора на библиотечное обслуживание вам будут выданы пластиковые читательские билеты.

2. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи

Общая информация:

Она расположена в трех корпусах, но читателей принимают лишь в двух из них.

Адрес: улица Мира, 51. Телефон: 8(4922)33-37-00. E-mail: info@detmobib.ru. Санитарный день – последний четверг месяца.

Детская библиотека

Проспект Строителей, 23. Телефон: 8(4922)33-64-66. Санитарный день – последний четверг месяца.

График работы:

Понедельник 9.00-19.00

Вторник 9.00-19.00

Среда 9.00-20.00

Четверг 9.00-19.00

Пятница 9.00-19.00

Суббота 10.00-18.00

Воскресенье 10.00-18.00

Летом возможны изменения.

Как записаться:

Для записи в библиотеку вам необходимо иметь при себе документ (паспорт) с отметкой о регистрации в городе Владимире. Если у вас нет постоянной регистрации в городе Владимире, вы можете поработать в читальном зале или получить необходимые документы на абонементе под денежный залог. Дети до 14 лет записываются в библиотеку на основании документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и Поручительства (бланк Поручительства выдаст библиотекарь). За один раз Вы имеете возможность взять 5 книг.

3. Центральная городская библиотека

Представляет из себя целую сеть библиотечных корпусов по городу Владимиру и присоединенным территориям. В структуру библиотеки входит центральное здание и 16 филиалов.

- Центральный корпус:

Общая информация:

Адрес: Суздальский проспект, 2. Телефон: 8(4922)21-65-63, 21-66-80. Факс: 8(4922)44-63-03. Е-mail: vladcgb@yandex.ru.

График работы:

Читальный зал:

Будни 10.00-20.00

Суббота, воскресенье 10.00-19.00

Понедельник — выходной день

Последнее число каждого месяца — санитарный день

Абонемент:

Будни 11.00-20.00

Суббота, воскресенье 10.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)

Понедельник — выходной день

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- Центральная детская библиотека

Общая информация:

Адрес: улица Большая Московская, 31. Телефон: 8(4922)32-32-42, 32-47-73.

График работы:

Будни 10.00-19.00

Суббота — выходной день

Воскресенье 9.00-18.00

Последнее число каждого месяца — санитарный день.

- филиал №1

Общая информация:

Адрес: проспект Строителей, 38а, квартира 44. Телефон: 8(4922)33-86-23.

График работы:

12.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)

Пятница, суббота — выходные дни.

Последнее число каждого месяца — санитарный день.

- филиал №2

Общая информация:

Адрес: проспект Ленина, 12. Телефон: 8(4922)32-15-84, 32-15-85.

График работы:

Будни 11.00-19.00

Пятница, воскресенье 11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)

Суббота — выходной день

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №3

Общая информация:

Адрес: Юрьевец, улица Школьный проезд, 4. Телефон: 8(4922)26-18-74.

График работы:

11.00-19.00

Пятница, суббота — выходные дни

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №4

Общая информация:

Адрес: улица Егорова, 10. Телефон: 8(4922)21-96-11, 21-23-48. E-mail: bibl4.33@mail.ru.

График работы:

Понедельник-четверг 11.00-19.00

Пятница, воскресенье 11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)

Суббота — выходной день

Последнее число каждого месяца – санитарный день

- филиал №5

Общая информация:

Адрес: улица Верхняя Дуброва, 10. Телефон: 8(4922)54-28-43.

График работы:

11.00-19.00

Суббота — выходной день

Последнее число каждого месяца – санитарный день

Библиотека-филиал №5

- филиал №6

Общая информация:

Адрес: Юрьевец, Институтский городок, 2. Телефон: 8(4922)45-37-01.

График работы:

11.00-18.00 (с 13 до 14 — обед)

Пятница, суббота — выходные дни

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №7

Общая информация:

Адрес: улица Мира, 55 (здание ДК Молодежи). Телефон/факс: 8(4922)53-45-54.

График работы:

11.00-19.00

Пятница, суббота – выходные дни

Последнее число каждого месяца – санитарный день

Библиотека-филиал №7

- филиал №8

Общая информация:

Адрес: улица Сурикова, 26. Телефон: 8(4922)54-65-11.

График работы:

11.00-19.00

Суббота — выходной день

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №9

Общая информация:

Адрес: улица Юбилейная, 38. Телефон: 8(4922)21-22-75.

График работы:

Понедельник-четверг 10.00-19.00

Пятница, суббота — выходные дни

Воскресенье 10.00-18.00

Последнее число каждого месяца – санитарный день

- филиал №10

Общая информация:

Адрес: улица Диктора Левитана, 55. Телефон: 8(910)679-49-11.

График работы:

11.00-18.00 (с 14 до 15 — обед)

Четверг, пятница, суббота — выходные дни.

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №11

Общая информация:

Адрес: микрорайон Лесной, улица Лесная, 10а. Телефон: 8(4922)45-57-17.

График работы:

10.00-18.00 (с 13.30-14.00 — обед)

Воскресенье, понедельник — выходные дни.

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №12

Общая информация:

Адрес: микрорайон Энергетик, улица Энергетиков, 27, квартира 16. Телефон: 8(4922)26-43-81.

График работы:

Понедельник-четверг 10.00-19.00

Пятница, суббота — выходные дни

Воскресенье 10.00-18.00

Последнее число каждого месяца – санитарный день

- филиал №13

Общая информация:

Адрес: улица Горького, 69. Телефон: 8(4922)33-15-67.

График работы:

11.00-18.00 (с 14 до 15 — обед)

Пятница, суббота — выходные дни

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №14

Общая информация:

Адрес: Оргтруд, улица Октябрьская, 26-б. Телефон: 8(4922)45-74-69.

График работы:

11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)

Суббота, воскресенье — выходные дни

Последнее число каждого месяца — санитарный день

- филиал №15

Общая информация:

Адрес: поселок Заклязьменский, улица Центральная, 11а. Телефон: 8(4922)42-53-96. E-mail: cgbfilial15@yandex.ru.

График работы:

10.00-18.30 (с 14.30 до 15.00 — обед)

Пятница, суббота – выходные дни

Последнее число каждого месяца – санитарный день

- филиал №16

Общая информация:

Адрес: микрорайон Коммунар, улица Песочная, 15, квартира 21. Телефон: 8(4922)42-53-95.

График работы:

11.00-19.00 (с 14 до 15 — обед)

Пятница, суббота — выходные дни

Последнее число каждого месяца — санитарный день.