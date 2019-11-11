Уличные автоматы по продаже питьевой воды во Владимире не контролирует никто

Чистая водичка в шаговой доступности - очень удобный вариант для многих горожан. Тем более что ходить далеко мало кому нравится. Даже бабушки идут к автомату, чтобы водички набрать.

Роспотребнадзор работает по жалобе

- У меня раньше сын воду с родника привозил, но его еще дождаться надо. А сама ж я не поеду на родник. А тут два шага — и баклажка воды у меня есть. За 20 рублей 5 литров — недорого. Дороже до родника доехать, - рассказала горожанка Нина Ивановна.

По данным городской администрации таких стационарных автоматов, их еще называют «бочками» около сотни во Владимире. Все они находятся на придомовой территории многоквартирных домов. На муниципальной земле нет ни одного, заявили в мэрии. Соответственно, прежде чем поставить свою «бочку» у какого-либо дома, хозяевам автоматов нужно получить добро от управляющей компании, а управляющей компании - согласие жильцов. Только в этом случае их появление можно считать законным.

А кто проверяет качество этой воды? Никто. В городской администрации нам сказали, что не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность третьих лиц.

- Поскольку муниципальные власти не являются надзорным органом, то по федеральному законодательству не имеют права проводить какие бы то ни было проверки. Таким образом,

контроль за качеством воды в автоматах по ее продаже могут осуществлять

специалисты Роспотребнадзора или иные надзорные органы по своей линии, - заявил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

И вот ведь незадача. Выяснилось, что во владимирском управлении Роспотребнадзора тоже не проверяют воду в этих автоматах. Этот вид деятельности не лицензируется, а значит и повода для плановой проверки, которая осуществляется раз в три года, нет.

- Мы можем выйти на проверку, если будут жалобы от горожан. Но и здесь нужно соблюсти определенный порядок обращения. Если у жителей возникнут какие-либо сомнения относительно качества воды в аппарате, они должны сначала обратиться к собственнику этого аппарата и получить от него ответ или ничего не получить. И только потом обращаться к нам, - рассказала пресс-секретарь владимирского управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Этот автомат по продаже питьевой поды выдает сдачуФото: Елена Масленникова

Вода из артезианского источника

Так что мы пьем и за что платим? Наша редакция выяснила, что из 100 аппаратов по продаже питьевой воды 75 принадлежат одному собственнику. Мы обратились к Александру Зайцеву, руководителю технического отдела компании. По его словам, на рынке Владимира работает три компании. За других он сказать не может, а на их предприятии каждый месяц пробы воды берутся из 6-7 автоматов. Кроме того, раз в квартал по программе производственного контроля промываются и сами автоматы.

- В стационарные автоматы мы привозим воду с завода минеральной воды в Судогде. У них своя скважина, поэтому это действительно артезианская вода. Так вот на этом предприятии раз в год делают расширенный анализ воды, и еще дополнительно раз в месяц мы берем анализы с зоны розлива и с водовозов, в которых эта вода транспортируется, - рассказал Александр Зайцев.

Недавно компания начала закупать и устанавливать навесные автоматы по продаже воды. Они отличаются тем, что в них поступает вода из центрального водоснабжения. Она проходит через блок очистки, который обычно размещается в подвале дома, а затем уже попадает в тот самый навесной разливочный блок.

- Не надо боятся таких навесных автоматов. Вода проходит очистку через фильтры, азонацию. В таких аппаратах даже ультрафиолетовые лампы установлены. Поэтому можно смело покупать воду и не боятся за ее качество, - советует Александр Зайцев.

Как же обычному потребителю разобраться, какой собственник следит за качеством воды, а какой — нет. Частники советуют покупать и наливать воду только в тех автоматах, где указана вся информация о юридическом лице и результаты анализов воды. Недобросовестные предприниматели обычно этого не делают.

В итоге каждый сам должен для себя решить, какую воду пить. Покупать в уличных автоматах, ходить на родник или устанавливать фильтры воды у себя дома. Но ради справедливости нужно сказать, что качество воды в природных источниках, проверяется и мэрией, и управлением Роспотребнадзора. И без жалоб от населения.