Владимирские кондукторы против мамочек

Кондукторы владимирских автобусов вышли на тропу войны против мамочек, которые не платят за проезд детей, умышленно скрывая их возраст.

Всем известно, что бесплатно в общественном транспорте могут ездить дошкольники и школьники до 7 лет. Но по внешним признакам иногда сложно определить, сколько лет ребенку. И многие родители этим откровенно пользуются, говоря кондуктору, что документы на сына или дочь они забыли дома, и едут дальше. Но все это до случая. Светлане Пономаревой, жительнице города Владимира, которая не взяла с собой документы на 6-летнего сына, пришлось покинуть автобус. Вот что она рассказала нашей редакции.

- Да, действительно, у меня много знакомых, которые скрывают возраст своих детей. И семи- и даже 8-летние школьники катаются в автобусах бесплатно. Моему сыну шесть. И на днях нас высадили из автобуса, - рассказала Светлана Пономарева. - Мы ехали на 152 автобусе с сыном. Кондуктор подошла и попросила предъявить документы на ребенка. Я не смогла, потому что никогда не вожу их с собой. А платить за 6-летнего ребенка я отказалась. Сначала кондуктор сказала, что я должна буду заплатить штраф в размере 1000 рублей. После того, как я отказалась, кондуктор попросила водителя остановиться, и потребовала, чтобы мы вышли. Я ругаться не стала. Мы вышли, но было обидно.

В мэрии напоминают: бесплатно могут ездить дети до 7 лет, но это та же льгота, как и бесплатный проезд для пенсионеров.

- Пожилые люди подтверждают право на бесплатный проезд пенсионным удостоверением. Родители также обязаны подтвердить возраст своего ребенка свидетельством о рождении или любым другим документом. Нет документа, нет льготы, - рассказал официальный представитель городской администрации Игорь Ефремов.- И не мы это придумали. Существуют правила перевозки пассажиров и багажа в городском общественном транспорте. И они регламентируются постановлением правительства РФ.

Родителям, которые «прикидываются шлангами», необходимо четко усвоить: если нет документов, подтверждающих возраст ребенка, и оплачивать его проезд у сопровождающего тоже нет желания, кондуктор вправе попросить пассажиров покинуть салон. Если мама или папа откажутся выходить, тогда кондуктор может остановить движение автобуса (троллейбуса) и вызвать полицию.

- Но вот штрафовать кондуктор права не имеет. Накладывать штраф, либо составлять документы для подачи их в административную комиссию может контролер маршрута. Это те самые люди, которые обычно заходят в автобусы и троллейбусы и просят пассажиров предъявить билет, - рассказал Игорь Ефремов.

Почему кондуктор заявила пассажирке, что за сына-безбилетника придется заплатить штраф в размере тысячи рублей, в мэрии комментировать не стали. В соответствии с кодексом об административных нарушениях во Владимирской области, штраф за ребёнка, который едет зайцем, так же как и за взрослого, всего 300 рублей.

Обижаться на кондукторов не стоит, заявили в городской администрации, за безбилетников их тоже штрафуют. За одного «зайца» из их зарплаты могут вычесть до 5 тысяч рублей. Сумма немаленькая. А ведь у кондукторов тоже есть свои дети.