2019-11-07T14:40:08+03:00
Общество

Владимиро-Суздальский музей-заповедник купил «Гимн свободной России» 1917 года

Экспонат сначала отреставрируют, а через год представят публике
Валерия ПРОНИНА
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Светлана Мельникова презентовала новый экспонат.Светлана Мельникова презентовала новый экспонат.Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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Во время всероссийской акции «Ночь искусств» в музее-заповеднике представили новый уникальный экспонат - ноты и слова «Гимна свободной России», который был создан в феврале 1917 года. Автором музыки является композитор-академист Александр Гречанинов, а слов - поэт-символист Константин Бальмонт. Но этот вариант, как и многие другие, не был принят Временным правительством. Экземпляр «Гимна» на одной из электронных площадок выкупил сотрудник ВСМЗ и передал музею в дар.

Стоимость нового экспоната и имя работника, выкупившего его, в музее-заповеднике не называют. Но известно то, что экспонату требуется реставрация. Широкая публика в следующий раз увидит «Гимн» только в ноябре 2020 года, когда откроется экспозиция, посвященная столетию «великого русского исхода» - он положил конец Гражданской войне и стал началом первой волны русской эмиграции.

В «Ночь искусств» «Гимн свободной России» исполнил солист Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, уроженец Владимира Никита Филаретов под аккомпанемент Яны Тарасовой. Гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова отметила, что данный экземпляр — это обретение еще одного кусочка истории, который теперь будет у нас, во Владимире.

СПРАВКА «КП»

Презентация ВСМЗ.

Вот что писал композитор Александр Гречанинов в книге «Моя жизнь», изданной в Нью-Йорке в 1954 году:

«Весть о февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом… Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова? Первые две строки: «Да здравствует Россия, Свободная страна»… я взял из Сологуба, дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне моментально приходит, и через несколько минут готов текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство А. Гутхейль. Не теряя времени, он тотчас же отправляется в нотопечатню, и к середине следующего дня окно магазина А. Гутхейль уже украшено было новым «Гимном Свободной России». Весь доход от продажи идет в пользу освобождённых политических. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн под управлением Э. Купера был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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