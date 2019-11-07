Больше восьми не ставить: сколько должны учиться владимирские школьники

Каникулы закончились, ученики вновь сели за парты, а родители схватились за голову: во многих школах расписание разрослось и внезапно не лезет ни в какие нормы.

- В нашей школе перешли на пятидневку, чему мы очень рады. Часть предметов вынесли на дистанционное обучение, но несмотря на это, расписание просто пугает. У старшеклассников восемь уроков – это норма. Появились и нулевые уроки, когда занятия начинаются в 7.30. А после нулевого еще восемь уроков. Получается, что дети приходят домой в пятом часу – это полноценный рабочий день! А потом они должны сделать домашние задания. Подросткам объяснили, что в другой день учительница не хочет ждать их, поскольку у нее всего четыре урока! – возмущается мама одной из десятиклассниц Владимира Ольга Федорова.

Нулевые уроки запрещены

Она не одинока: многие родители пишут, что уроков стало слишком много, а учителя разводят руками. Страдают не только старшеклассники. Даже первоклашки просиживают по пять уроков и больше.

Как рассказали в городском управлении образования, максимальное количество уроков для начальной, средней и старшей школы регламентировано требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», которые носят обязательный характер. Во сколько начинаются уроки, в каждой конкретной школе решает директор, но по федеральным требованиям они должны стартовать не ранее 8 утра, нулевые уроки запрещены. Нагрузка немного отличается при пятидневке и шестидневке, но в любом случае даже у старшеклассников не может быть девять уроков в день. Максимально допустимая нагрузка – семь уроков в день и только для старшего звена. С учетом дополнительных занятий – внеурочной деятельности – нагрузка может быть немного выше.

- Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для первоклассников 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для учеников 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет физкультуры, для учеников 5-7 классов - не более 7 уроков. И для 8-11 классов — не более 8 уроков, - объяснили в городском управлении образования.

Факультативы в дополнение к обычным урокам допустимы, но при этом их расписание должны составлять отдельно, а их посещение по закону может быть только добровольным, заставлять идти на них не имеют права.

В поисках справедливости

Нормативы, озвученные в СанПине, придумали не просто так: это помогает уберечь детей от перенапряжения и переутомления. Как отмечают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, чаще всего их нарушают гимназии. Если в вашей школе дело обстоит именно так, начать можно с беседы с директором, попросив устранить нарушения. Если это не помогло – выход один: жаловаться. Обращаться можно в управление образования или сразу в департамент образования Владимирской области. Лучше всего сделать это письменно, изложив свои претензии в заявлении. Помочь могут и в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Перед началом учебного года нам предоставляют учебный план нагрузок и питания школьников, которые мы согласовываем. Но если в течение года у родителей возникают вопросы – можно обращаться к нам, мы проведем внеплановую проверку. Но начать все равно нужно с директора, выяснив, на каком основании нарушены требования СанПиН. Возможно, он пойдет вам навстречу. Но если нет, то с его письменным ответом приходите к нам, - отмечает официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

8(4922)54-02-97, 8-800-200-05-45.