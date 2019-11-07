Всероссийская оценка комфортности городской среды вскрыла все проблемы Владимира

Правительство РФ совместно с порталом Дом.рф и КБ "Стрелка" представило первую масштабную оценку качества среды всех российских городов, который федеральные власти будут использовать при формировании дотаций по программе "Комфортная городская среда". Владимир и Владимирская область оказались в "табеле о рангах" далеко не на самых высоких местах. Владимир отстает не только от признанных лидеров вроде Москвы, Казани или Ярославля, но и очень уступает даже городам восточного Подмосковья. О пригородах столицы можно не говорить.

О том, что не так во Владимире и что нужно сделать, чтобы создать действительно комфортную среду для жизни горожан мы поговорили с известным владимирским блоггером-урбанистом, инженером-исследователем Института проблем информатики РАН Виктором Волчеком.

Методика

Сначала разберемся в методике оценки городов. Исследователями брались данные от официальных госструктур: МВД, Роспотребнадзора, Росстата и Минстроя. Города оценивались по 36 показателям, разделенным 6 на групп: жилье и прилегающие пространства, уличная и дорожная сеть, социально-досуговая структура и общегородское пространство. Кроме того, рабочая группа, составлявшая рейтинг, активно пользовалась Яндекс.Картами.

- Мне методика внушает доверие, - считает Виктор Волчек. - Наш регион обычно отчитывается перед федеральными властями о количестве построенных квадратных метров жилья. Чем больше построено, тем лучше. Но никто не рассматривает качество этих квадратных метров. В этой методике есть акцент на качество. Там указано, что чем больше разнопланового жилья, тем выше рейтинг. Тоже самое касается зеленых насаждений. У нас экоактивисты говорят, что положено столько-то зелени на квадратный метр, будем бороться за каждое дерево. Но, опять же, нужно смотреть на состояние этого дерева. У нас во Владимире малейший летний ветерок превращает город в лесопавал.

Если к самой методике вопросов нет, то отбор данных вызывает сомнение. Сложно сказать, насколько источники оказались объективными. Кроме того, рейтинг не просто ставит города по ранжиру. Правительство ставит задачу сократить количество некомфортных городов на 30% к 2024 году, при этом не сообщив, как это делать при условии, что провинциальным городам банально не хватает специалистов в области устройства городских пространств. Так что, если придет приказ свыше, есть риск получить вместо комфортной среды очередную асфальтированную площадку с тремя скамейками.

Нам указали на наше место

Расклад сил при первом ознакомлении с рейтингом, вызывает удивление. Самым комфортным городом области (199 баллов из 360 возможных) стал Гороховец. Такой же индекс у Кольчугино. Владимир с показателем в 180 баллов едва втиснулся в рамки "условно комфортных городов", оказавшись девятым по комфортности областным центром в ЦФО. Правда, на фоне столиц соседних регионов он смотрится более-менее уверено, но хвалиться здесь в общем-то не чем. Выше только Ярославль, а Иваново и Рязань современными городами никогда не считались. У городов же Подмосковья - запредельно высокий, недосягаемый для Владимира рейтинг.

- Я недавно проехался по Подмосковью, был в той же Коломне, - рассказывает Виктор Волчек. - После посещения города у меня осталось очень много вопросов к администрации Владимира. Почему районный центр выглядит многократно современнее, чем Владимир? Там и велодорожки есть, и пешая среда, и общественный транспорт развит. Видно, что город шагает в новую постиндустриальную парадигму. В Орехово-Зуево я был проездом несколько раз в этом году. Там строится общественное пространство, которое не сравнить с тем, что сделано у нас на улице Чайковского. Возникает вопрос: почему районный центр может себе позволить современное городское пространство, а Владимир - нет. Я бы всех наших чиновников туда отправил перенимать опыт. И это ведь Орехово-Зуево, а не московское "Зарядье" или парк Галицкого в Краснодаре.

Так что, пока во Владимире думали и решали, что ремонтировать, перекладывали проблемы с одного ведомства на другое, воевали за деньги и влияние, соседи просто делали то, что нужно. И отстали мы не только из-за финансовых проблем и политических трений. Сам Владимир уже давно развивается в альтернативной реальности. Он как будто-то застыл во времени середины 1980-х годов.

- Каждый вкладывает свое в понятие «комфортная среда», - поясняет Виктор Волчек. - Существуют разные парадигмы развития города. Парадигма главенствующая в России и во Владимире — это парадигма автомобилецентричного развития. У нас город, который никак не может сменить уклад с индустриального на постиндустриальный. Мы продолжаем строить "спальники". А для чего нужен спальник? Чтобы утром приехал автобус с завода и повез людей на проходную. Сейчас этого нет, автобусы не приезжают в спальники за рабочими. Европа в этом плане более активно реагирует на изменение технологического уклада. Поэтому они меняют подход к городам. А у сегодняшнего жителя совершенно другие запросы к городу. Сегодня гораздо важнее подобрать правильную локацию для Инстаграма, нежели дождаться автобуса, который отвезет тебя на проходную завода.

Что делать?

- Лично я воспринимаю оценку Владимира в 180 баллов как неудовлетворительную. Наш город имеет огромный потенциал чисто с природной точки зрения. Город компактный, с богатой архитектурой и историей. Но комфортной городской средой мы не занимались, - резюмирует Виктор Волчек. - Проблема того же спальника в том, что в него не идет бизнес. В центре города у нас огромное количество ресторанов и кафе, а в спальных районах нет ничего. Проблема в том, как сделать так, чтобы бизнес шел в жилые дома, чтобы у нас была возможность в шаговой доступности посидеть за столиком с кофе, а не ехать для этого в центр. Таковы современные запросы тех, кому 25-30 лет. Дорожная инфраструктура - это не только автомобили. Низкий балл у нас потому, что по городу пешком передвигаться невозможно. Мы закрываем пешеходные переходы. У нас высокий травматизм в ДТП, причем пешеходы гибнут в основном в черте города. А еще на индекс влияет длина ливневок. У нас с этим беда. Летом прошел дождь, улица Мира превращается в Волгу. Мы совершенно не умеем работать с водоотведением. У нас делаются дворы по программе "Комфортная городская среда", проходит два месяца - там одна вода, потому что не предусмотрено полноценное водоотведение.

Но в конечном счете все проблемы Владимира сводятся к банальному неумению правильно создавать комфортную среду. У нас нет специалистов, которые могли бы рассказать, как нужно делать город современным и удобным.

- Мы не умеем строить, - с досадой объясняет Виктор Волчек. - Все, что мы можем предложить, это закатать двор в асфальт и поставить заборчики вокруг детской площадки. И купить самые дешевые "КСИЛовские" малые архитектурные формы. При этом мы их будем повторять. Нужно объяснять, что закатывая двор в асфальт, ты увеличиваешь зону водосбора. Возникают проблемы, потому что раньше вода уходила в землю.