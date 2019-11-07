Во Владимире петарды у домов – вне закона

В городе стартовала сезонная торговля фейерверками и наступило время взрывать петарды: во многих дворах и парках владимирцы уже вовсю развлекаются с пиротехникой. Хотя по закону ее не должны продавать школьникам и подросткам младше 16 лет, петарды и «бомбочки» все равно регулярно попадают в руки ребят, а те развлекаются, взрывая их вдоль тротуаров, бросая под ноги прохожим, на школьных дворах или детских площадках.

Недавно такой взрыв спровоцировал серьезную драку в Муроме: на детской площадке в местном парке семиклассник развлекался, бросая петарды под ноги детям, подростки постарше прогнали его, а отец явился заступаться за мальчика.

Где же можно официально взрывать петарды, чтобы избежать конфликтов и разборок? Традиционно во Владимире назначают четыре площадки для запуска фейерверков и все не в центре города. В Ленинском районе развлекаться с пиротехникой можно на поле за гипермаркетом «Лента», в Октябрьском районе – на городском пляже на реке Клязьма и в парке «Загородный» на территории стадиона «Прометей», а во Фрунзенском районе - на поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.

Утвердить этот список в этом году должны до конца декабря, но, по опыту прошлых лет, скорее всего, площадки останутся прежними. Добраться до них непросто, и большинство владимирцев предпочитают взрывать петарды поближе к дому – во дворе, ближайшем парке или на пустыре.

Хотя формально этого делать нельзя, меры наказания за использование «взрывных штучек» на свежем воздухе не предусмотрено, особенно если вы соблюдаете правила пожарной безопасности: не занимаетесь этим вплотную к домам, не направляете на людей и так далее. Однако если в результате кто-то пострадал или загорелось чье-то имущество – отвечать все же придется, причем если развлекался школьник, то к ответственности привлекут родителей. Можно отделаться административным штрафом, а можно даже попасть под уголовную статью. Ущерб, причиненный соседям, возместить тоже придется. Если же пиротехникой баловались ночью, то есть шанс привлечь любителя фейерверков за нарушение общественного порядка.

КОНКРЕТНО

Чтобы запуск пиротехники не закончился печально, стоит соблюдать простые правила:

- покупать пиротехнику в специализированных магазинах с сертификатами соответствия;

- не использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;

- не использовать пиротехнику в помещениях, зданиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий

- не допускать детей к пользованию пиротехникой;

- четко следовать инструкции на упаковке;

- не применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.