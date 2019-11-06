Уток по зиме считают: во Владимирской области выпустили 7000 особей молодняка кряквы

Пополнение в утином строю случилось летом — областная госинспекция по охране и использованию животного мира выпустила в водоемы 7000 утят кряквы. На это из областного бюджета потратили 1,7 миллиона рублей. Жители области, узнав о цене, стали задаваться вопросами: «Зачем потратили такие деньги, если осенью пернатые все равно улетят на юг? А вдруг они больше не вернутся в наш регион?» Получается, что этим летом они побыли у нас, а следующим могут вернуться уже в другую область. Но преподаватель Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков объясняет, что утят выпустили в водоемы с подходящими условиями для зимовки. К этим мероприятиям привлекались общественные охотинспекторы и опытные охотники.

- Зимы становятся с каждым годом все мягче, и мы наблюдаем на протяжении 10 лет, что многие птицы остаются зимовать в регионе, в том числе утка-кряква. Она не очень привередлива. Самое главное для кряквы — это незамерзающий водоем. Если водоем будет всю зиму открыт, то утка без проблем перезимует. Конечно, некоторые утки могут и улететь. Поэтому пока сложно сделать прогноз, - рассказывает Руслан Жуков.

Бывает так, что кряква из незамерзающего водоема переходит в замерзающий. Такова природа: пока морозов нет, утки не понимают, замерзнет ли вода. Поэтому если вы встретите утиное семейство на озере, которое вот-вот покроется льдом, обратитесь к специалистам. Ни в коем случае не ловите птиц сами.

- Несколько раз я участвовал в таких операциях вместе с госинспекцией. Мы приезжали на пруды, которые уже замерзали, отлавливали уток и выпускали в водоемы рядом с ТЭЦ, что в Добром. Если наступают сильные морозы, и люди видят ослабленных уток у прудов, то нужно позвонить орнитологам или в госинспекцию. Специалисты приедут с сачками и выпустят птиц в открытую воду. Самое важное — они не травмируют ее. Пусть такие операции лучше делают компетентные люди, а не случайные прохожие, которые хотят помочь.

Руслан Жуков говорит, что сейчас, в зимний период, утки будут образовывать пары. К весне пара распадется, и утка сядет на яйца. А селезень же — самец — будет искать новую пассию или же пассии — у самца их может быть даже три.

КУДА ЗВОНИТЬ

Областная госинспекция по охране и использованию животного мира - 8(4922)35-52-99 (факс), 33-14-26, 35-51-88 (факс).