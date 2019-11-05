2019-11-05T15:05:26+03:00
Общество

Владимирец добился компенсации за неправильный счет за коммуналку

Его страдания оценили в две тысячи рублей
Ирина Мальцева
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В июне горожанин, живший в крохотной квартирке чуть больше 14 квадратных метров, получил квиток и с удивлением обнаружил крупную задолженность, хотя до этого исправно платил за электроэнергию по счетчику. После неизвестно откуда взявшегося перерасчета, который коммунальщики внезапно произвели за два года и пять месяцев, хозяин квартиры внезапно задолжал им почти восемь тысяч рублей.

Все в суд

Возмущенный владимирец обратился с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, где его поддержали, сказав, что перерасчет сделан незаконно, поскольку начисления должны производиться, исходя из показаний прибора учета. Владелец квартиры попытался поговорить с коммунальщиками и выяснить, откуда взялась задолженность, но не сумел. По его словам, сотрудники коммунальной службы с ним разговаривали грубо, объяснять причины перерасчета отказались и пообещали, что из-за получившейся задолженности он лишится субсидии. Владимирец посчитал, что его заставили страдать и обратился в суд, прося взыскать с коммунальщиков моральный ущерб, который он оценил в скоромные десять тысяч рублей.

Сами коммунальщики в суд не явились, но ошибку признали. В письменном отзыве в суд они отметили, что неверные расчеты в квитанцию попали из-за технической ошибки. Также сотрудники коммунальных служб просили учесть, что ошибку они обнаружили сами и устранили всего спустя два месяца – в августе этого года. Кстати, коммунальщики не оспаривали сам факт причинения морального вреда, но настаивали, что сумма слишком высока.

Страдания нужно доказать

Фрунзенский районный суд посчитал, что владимирцу действительно пришлось страдать, и обязал коммунальщиков компенсировать ему моральный вред, снизив сумму до двух тысяч рублей. Также коммунальщики вернут ему триста рублей, заплаченные в качестве госпошлины. Кстати, это не самая маленькая сумма, которую владимирцы получали в качестве компенсации за моральный ущерб. Например, за мягкую мебель, которую так и не доставили, жительница областной столицы по суду получили тысячу рублей. Пока решение не вступило в законную силу: представители коммунальных служб обжалуют его в вышестоящей инстанции.

- Точного списка причиненных страданий с размером возмещений не существует. Только суд имеет право определить, признать обоснованность претензий, определить тяжесть причиненного ущерба и назначить сумму компенсации морального вреда. Но нужно быть готовым, что придется доказать суду, что душевные страдания действительно имели место быть, - отметила юрист Екатерина Гришина.

Кстати, проблемы с квитанциями у владимирцев возникают регулярно, но отстаивать свои права в суде горожане не спешат. Например, в январе этого года каждый десятый горожанин получил квиток, где за воду предлагалось заплатить в несколько раз больше привычного. Тогда ошибки были связаны с изменениями в системе, и большинство жителей предпочли оплатить завышенные суммы, а потом ждать перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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