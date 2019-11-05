«Нас объединяет наше прошлое и наше будущее»

В день народного единства Губернатор Владимир Сипягин принял участие в торжественных мероприятиях, прошедших в Спасо-Евфимиев монастыре города Суздаля.

Четвертого ноября главной площадкой празднования дня народного единства стал Суздаль. Здесь, на территории Спасо-Евфимиева монастыря располагается мавзолей с мощами героя Российского государства Дмитрия Пожарского. И именно сюда для проведения торжественного митинга приехали первые лица Владимирской области - Губернатор Владимир Сипягин, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, врио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков, руководители структурных подразделений областной администрации, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, главный федеральный инспектор Сергей Мамеев, руководители города Суздаля и Суздальского района, представители религиозных организаций, студенчества, кадеты и местные жители.

Владимир Сипягин и Владыка Тихон в Спасо-Преображенском соборе монастыря поклонились нетленным мощам преподобного архимандрита Суздальского чудотворца Евфимия, после чего официальная часть митинга переместилась к мавзолею Дмитрия Пожарского. Его возвели рядом с собором 11 лет назад. Губернатора и Владыку Тихона ждали гражданские и военные, чиновники и студенты, казаки и кадеты.

В своей речи Владимир Сипягин поздравил всех со знаковым праздником нашего государства. Губернатор напомнил, что события 400-летней давности относят нас к объединению русского народа против безвластия, против внешнего врага и внутренних распрей. Именно это сделало возможным отстоять независимость Отечества.

- Любовь к Отчизне, верность долгу, эти два понятия объединили людей разных религий, разного уровня достатка и разных национальностей. Наш народ сам смог создать будущее нашего государства. И символом того времени стали Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. У нас с вами общее прошлое, общие корни и это очень прочная связь. Нас объединяют планы на будущее: по развитию страны, укреплению её авторитета, повышению качества жизни людей, т.е. все то, о чем говорилось Президентом страны Владимиром Путиным в майских указах 2018 года . Эти цели и задачи обязательны к достижению в ближайшие пять лет, - подчеркнул в своём выступлении Владимир Сипягин. - Уже в скором времени мы с вами увидим, какой рывок вперед сделают и Владимирская область, и вся Россия! И сейчас очень важно в это верить, к этому стремиться и всем вместе участвовать в развитии родной области и страны!

Владимир СипягинФото: Администрация Владимирской области

Также перед собравшимися выступили председатель областного Заксобрания Владимир Киселев, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, представители студенчества и кадетства. Закончилось мероприятие торжественным молебном и возложением к поклонному кресту венка от губернатора.