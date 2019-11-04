Елочный круговорот: куда владимирцам сводить детей на новогодние представления?

Сегодня елки бывают спортивные, научные и по-настоящему волшебные. Выбирайте на вкус и настроение и дарите детям сказку!

На бал с Бабой Ягой

Традиционно Владимирский областной театр кукол приглашает на елки, которые начнутся с 21 декабря и продлятся до 8 января. Кроме уже любимых маленькими зрителями спектаклей - «Морозко», «Ежик и елка», «Ночь перед Рождеством», «Двенадцать месяцев», «Три снежинки» и других, театр кукол готовит сразу несколько новогодних премьер. На спектакле «Круглый год» (0+) с хороводом у елочки от театра на подушках малыши познакомятся с временами года, а путаница в календаре превратится в этой истории в увлекательную игру. Необычная сказка откроет маленькому зрителю тайну появления на свет Деда Мороза. Еще одна премьера – новогодняя комедия в дремучем лесу «Елка для Бабы- Яги» (0+). Милые всем нам с детства герои русских сказок – Баба-Яга, Леший, Иван-дурак, Алеша Попович, готовятся к встрече Нового Года. Но предпраздничную суету, предвкушение встречи с победительницей конкурса красоты «Мисс Елка леса» нарушает Баба-Яга, которая очень сомневается, что ее пригласят на Новогодний бал и решает сама стать хозяйкой своего бала…

Телефон: 8(4922)32-36-88.

В погоне за Синей птицей

Любители сказок могут отправиться и в новогоднее путешествие по сказкам Мориса Метерлинка «Синяя птица» (6+), которые станут реальностью в Городском Дворце культуры с 21 декабря по 4 января. Герои странной истории Тильтиль и Митиль отправятся в чудесное путешествие на поиски самого главного чуда - Птицы с синим крылом и побывают в Чертогах Ночи, чаще Заколдованного леса, Дворце Будущего, Стране Воспоминаний... А вместе с ними в поисках чудес за Синей птицей отправятся и зрители.

Телефон: 8(4922)33-55-87.

Путешествие по Италии

Артисты театра «Разгуляй» приглашают со 2 по 4 января отправиться в путешествие по сказочной Италии, куда детей перенесет спектакль «Чиполлино» (6+). В одном из уголков этой удивительной страны жил маленький мальчик-луковка. В нелегкой борьбе за справедливость с принцем Лимоном и синьором Помидором, преодолевая много препятствий, Чиполлино вместе со своими друзьями выходит победителем.

Телефон: 8(4922)31-29-77.

Музыкальные елки

Маленьких ценителей музыки ждут сразу на нескольких спектаклях. В канун Нового года и в праздничные дни «Центр культуры и искусства на Соборной» приглашает всех на музыкальную сказку «Летучий корабль» (6+). Эта история о любви, дружбе, добре, настоящем чуде и о заветной мечте точно полюбят все дети и взрослые. Всех зрителей ждет встреча с любимыми героями — жадным Полканом, мечтательным Водяным, заводными Бабками-Ежками и печником Иваном, влюбленным в царскую дочку Забаву, а также игры, песни и танцы.

А в областной филармонии государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова 17 января приглашает зрителей в увлекательное зимнее путешествие по самым настоящим русским сказкам! В этот вечер коллектив представит попурри «Зимняя сказка» (6+) из своих программ: «Морозко», «Новогодние приключения Мороза Ивановича, «Русское рождество», «Раз в крещенский вечерок».

На сцене областной филармонии в преддверии Нового года – 27 декабря - оживет и «Щелкунчик» (6+). Музыкально-театральный спектакль, на котором Максим Аверин прочтет знаменитую сказку в сопровождении оркестра. Главные герои – Мари и Принц-Щелкунчик – отправятся в чудесное путешествие по леденцовым лугам и марципановым озерам, а искренность и благородство обязательно победят.

«Центр культуры и искусства на Соборной» - 8(4922)32-39-91.

Владимирская областная филармония - 8(4922)36-63-54.

Для активных

Тех, кто любит потанцевать, порадует «Центр культуры и искусства на Соборной». Там приглашают родителей и их малышей на веселую интермедию «Новогодний фейерверк» (0+) 3 и 4 января. Гости новогоднего праздника смогут поиграть со сказочными персонажами, поводить хороводы с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а также оставить на память яркие фотоснимки.

Телефон: 8(4922)32-39-91.

Любителям танцев

Балет «Щелкунчик» (6+) московского театра «Корона русского балета», который пройдет в Арт-Дворце 5 января, перенесет детей в рождественскую сказку. Храбрый офицер Щелкунчик вновь победит коварного мышиного короля благодаря помощи и любви маленькой девочки.

Телефон: 8(4922)60-11-42.

Научные елки

Музей науки и человека «Эврика» традиционно проводит научные елки как для дошкольников, так и для подростков. Никаких сказок, никакого волшебства, Деда Мороза – и того нет Зато детей ждет настоящие научные опыты и шоу, увлекательные новогодние квесты и экскурсии.

Телефон: 8(961)258-22-55.