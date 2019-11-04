Владимирская область на 14 месте в России по уровню безработицы

Уровень безработицы во Владимирской области, по данным Росстата, 3,6%. Это данные за лето, с июня по август. В сравнении со среднероссийскими данными, это неплохой показатель - безработица в стране составляет 4,4%, то есть в полтора раза выше, чем в нашем регионе.

Добавляет оптимизма и сравнение с прошлым годом - с 2018-го безработица уменьшилась на 1%. Более чем в половине регионов России за тот же период безработица выросла, а если где и уменьшилась, то на десятые доли процента.

Среди всех соседних регионов во Владимирской области ситуация с безработицей самая благополучная - процент безработных у нас ниже всех. Кроме, естественно, Москвы и Московской области. Впрочем, и это не так очевидно. Да, безработица в Московской области почти на процент ниже, чем у нас. Но вот число безработных соискателей, приходящихся на одну вакансию, почти вдвое выше.

Кстати, по этому параметру - соотношение числа безработных к числу вакансий - Владимирская область вообще чуть ли не в лидерах по России и однозначный лидер по Центральному федеральному округу. Среднероссийский показатель - 189 безработных на 100 вакансий, а во Владимирской области на эту же сотню рабочих мест приходится только 125 соискателей. Меньше - только в Приморье, Амурской области, Еврейском автономном округе и нескольких сибирских регионах.

Впрочем, и эти цифры тоже можно истолковать двояко. Такое соотношение может возникнуть по нескольким причинам. Или рабочие места быстро освобождаются и так же быстро занимаются, то есть, как говорили в советское время, «текучка кадров», и большого количества претендентов накопиться просто не успевает. Или второй вариант - владимирцы, потеряв работу, просто не идут регистрироваться в службу занятости, а сразу уезжают в поисках работы в Москву, Московскую область и другие соседние регионы. Там наши работяги занимают чужие вакансии, улучшая статистику во Владимирской области и ухудшая в соседних регионах.

И, судя по еще одному показателю Росстата относительно рынка труда, вернее второе. Среднее время поиска работы во Владимирской области - 7,2 месяца.