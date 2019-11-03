2019-11-01T19:34:59+03:00
Общество

Школьные тараканы переезжают в дома владимирцев в детских рюкзаках

Речь не об учебных заморочках - насекомые самые настоящие. «Комсомолка» разбиралась, кто должен с ними бороться
Мышкина Татьяна
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..Фото: Антон ТУШИН
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- Перед каникулами мой ребенок принес в рюкзаке таракана, - рассказала нам мама ученика владимирской школы. - Буквально за неделю до этого родители обсуждали в мессенжерах, что насекомые бегают не только в столовой, но и в классах. Мы даже решили купить в класс ловушки.

Журналисты «Комсомолки» решили выяснить: эта проблема носит единичный характер или насекомые обитают и во многих владимирских школах и детских садах

«В школы и детсады тараканов привозят вместе с продуктами»

Официально проблемы с насекомыми в школьных и дошкольных учреждениях Владимира как бы и нет. Во владимирском управлении Роспотребнадзора ни одной жалобы от горожан. Родители не обращаются в надзорные органы , все разговоры идут в соцсетях и в мессенжерах.

- Тараканы есть и будут, видимо,- откровенно сказали нам дезинсекторы. - Руководство школ и детских садов периодически обращаются к нам. Тут проблем несколько. Первая и основная - даже если от насекомых избавиться полностью, они появятся снова, потому что их привозят вместе с продуктами питания со складов.

Во-вторых, руководство школ и садов то ли возможности не имеет заказать качественную обработку помещений, то ли экономят.

- Бывает и такое, что за 4 тысячи рублей хотят, чтобы санобработку провели во всем здании. Я могу вам сказать, что препараты стоят дороже. Но мы же должны уложиться в эту сумму, приходится уменьшать концентрацию средства, поэтому и результат соответствующий, - рассказал дезинсектор. - Вот если пищеблок обработать за 4 тысячи рублей, это будет эффективно.

Существует два способа санитарной обработки помещений от насекомых: опрыскивание и технология горячего тумана, когда препарат нагревают и распыляют. Последний вариант наиболее эффективный, говорят дезинсекторы. Дым проникает в труднодоступные места. Но такой способ дороже раза в два-три.

- Обработка 100 квадратных метров опрыскиванием обойдется где-то в полторы тысячи рублей, горячим туманом - около 4 тысяч, - рассчитал дезинсектор.

А тараканы лучше, чем клопы

В управлении владимирского Роспотребнадзора заявили, что наличие насекомых в школах и садах не допустимо. Это нарушение санитарного законодательства.

- Нужно писать жалобы руководству учреждений. Если меры не будут приняты, директор школы или заведующая детским садом будут оштрафованы на 500 рублей. Можно и к нам обращаться. Мы выйдем с проверкой, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Что же касается комбинатов, которые поставляют питание детям, а их три в городе, то в начале недели сотрудники управления проверяли «Школьный». И тараканы там обнаружены не были. Наверное, там успели подготовиться к плановой проверке.

- Не нужно забывать, что на комбинаты продукты привозят поставщики. Поэтому откуда берутся насекомые, сложно сказать точно, - отметила Марина Колтунова.

Кстати, нужно помнить, что тараканов в школу и сады могут приносить и сами дети, из дома. Что там говорить, они есть везде. И тут даже есть чему порадоваться - тараканы не кусаются. Куда сложнее уживаться с клопами. Как отмечают дезинсекторы, они появились даже в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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