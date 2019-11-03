2019-11-01T19:15:03+03:00
Общество

Снести нельзя оставить: во Владимире у девятиэтажки хотят снести два этажа

Дом, построенный с нарушениями, пустует и ждет своей судьбы
Ирина Мальцева
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Вид на микрорайон Коммунар, который могут загородить высотки, со смотровой площадки в центре города.Вид на микрорайон Коммунар, который могут загородить высотки, со смотровой площадки в центре города.Фото: Александр УТКИН
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Многоэтажку по улице Центральной в микрорайоне Коммунар начали строить несколько лет назад, а квартиры покупать стали уже в 2015 году. Сейчас переезда ждут около сотни семей. Однако въехать в дом горожане не могут до сих пор: застройщику не выдают разрешение на ввод новостройки с видом на Успенский собор в эксплуатацию, поскольку оно построено в нарушение градостроительных правил – в доме не семь этажей, а девять.

Лишние два этажа застройщик пристроил самовольно, без разрешения, нарушив при этом режим охранной зоны «Исторического ядра города Владимира». По закону, в Коммунаре можно строить здания не выше 15 метров – чтобы они не перекрывали вид из-за Клязьмы на Успенский и Дмитриевский соборы, а со смотровых площадок была возможность полюбоваться далями. Как объяснял сам застройщик на встрече с покупателями квартир, он рассчитывал, что градостроительный регламент изменится и максимально разрешенную высоту зданий увеличат до 29 метров. Но проект, во всяком случае пока, не прошел утверждение, и дом из-за одной слишком высокой секции оказался вне закона. Кстати, за это нарушение застройщика уже оштрафовали на миллион рублей.

По правилам, теперь в многоэтажке должны снести два последних этажа, квартиры на которых, кстати, тоже проданы, и после этого ввести в эксплуатацию новостройку. Глава городской администрации Андрей Шохин считает, что это единственный выход из создавшейся ситуации. Но прецедентов во Владимире еще не было. И дома, предназначенные под снос по решению суда, продолжают стоять, а некоторые, как например, дом-«утюг» на Горького, получают уже законную прописку.

- Там была другая ситуация, документов не было, но вопрос решили. Мы встречались с застройщиками жилого дома в Коммунаре, но надо сносить два этажа, а жителям надо ждать, - сообщил Андрей Шохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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