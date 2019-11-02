Жахнуть из пушки в «Пушкарке»

В двух словах описать этот праздник невозможно. С одной стороны – это историческая реконструкция. Вот только здесь не будет реставрирования какой-то конкретной даты и какого-то отдельного батального события. Скорее уж, речь идет о реконструировании военного быта XVII века.

То есть каждый желающий может прийти в воскресенье, 3 ноября в комплекс «Пушкарская слобода» и помахать бердышом. Так уж повелось традиционно, что «Суздальский Пушкарский сбор» всегда интерактивен. Желающие смогут пострелять из мушкетов или бабахнуть из пушки XVII века (макет, но очень точно сделан и стреляет не по-детски). Из лука стрельнуть? Тоже нет проблем! А можно будет примерить доспехи разных эпох – дружинника войска Александра Невского или ополченца Дмитрия Пожарского.

В прошлые годы по итогам мероприятия всем гостям фестиваля выдавали настоящую грамоту, как прошедшему «курс средневекового бойца». А еще по традиции на празднике угощают блюдами того времени. Так что никто не уйдет голодным!

Милости просим к 12.00 в «Пушкарку» стрелять из пушки. Вход свободный!