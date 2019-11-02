Семь мест, куда можно сходить в «Ночь искусств»

Ночь искусств во Владимирской области пройдет масштабно. Во всех музеях, театрах, филармониях и других учреждениях культуры пройдут необычные мастер-классы, концерты, спектакли. Интересно будет не только взрослым, но и детям.

Научиться управлять куклами

В Центре классической музыки гости из Владимирского областного театра кукол научат вас настоящему чуду — показывать добрые истории и сказки, ожившими в ваших руках куклами. Такой мастер-класс точно не оставит равнодушным ни одного ребенка.

Начало – в 18.00.

Цена билета – 200 рублей.

Научиться рисовать и посмотреть выставки художников

В центе ИЗО можно будет увидеть три выставки: «25 лет спустя» (живопись Александра Тихонова, Евгения Захарова, Юрия Мокшина, Олега Модорова и Владимира Хамкова), «От заката до рассвета» (живопись художников объединения Art-Navis и стихотворения владимирских поэтов) и «Fashion-иллюстрация» владимирской художницы Татьяны Маклашиной.

Посетители получат в подарок книгу о земляках-живописцах и смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах объединения Art-Navis «Рисуем вместе!».

Начало – в 18.00

Вход свободный.

Увидеть старину

Торжественное открытие «Ночи искусства» пройдет во владимирских Палатах. Она начнется с презентации нового поступления в музейные фонды. Гости не только смогут увидеть изданные после Февральской революции в 1917 году ноты Гимна свободной России (музыка А. Гречанинова, стихи К. Бальмонта), но и услышать это произведение в исполнении Яны Тарасовой и Никиты Филаретова.

Начало – в 19.00

Цена билетов – 100-150 рублей.

Посмотреть необычное шоу

В Гороховецком историко-архитектурном музее гостей ждут Крио-шоу Железного человека и Дэд Пула (г. Нижний Новгород), выступление коллектива «Джаз-Бенд» (г. Нижний Новгород), живое песочное шоу с мастер-классом.

Начало – в 17.00.

Вход свободный.

Совершить музыкальное путешествие во времени

В Центре классической музыки вас познакомят с искусством разных эпох, с самыми яркими представителями каждого направления, от Баха до современных композиций.

Поистине уникальную полифонию Баха представит Александра Рыжова, исполнив на рояле Хоральную прелюдию f-moll. С классическим репертуаром вокалистов разных эпох вас познакомят Анастасия Хорошева (меццо-сопрано) и Татьяна Прокушкина (сопрано). Концертмейстер — Александра Рыжова (фортепиано). Детская хоровая капелла ЦКМ под руководством художественного руководителя и дирижера Татьяны Гринь и хормейстера Ирины Королевой исполнит Попурри на темы Великой отечественной войны. Камерный хор сломает стереотипы о скучных хоровых концертах, исполнив самые модные хиты XX века. И даже немного потанцует под звуки дождя. Брасс-ансамбль Городского духового оркестра исполнит самые знаменитые треки настоящего времени, которые звучат на радио и танцполах.

Начало – в 19.00.

Цена билета – 200 рублей.

От барокко до рока

Конечно же, не обойдут вниманием ночь искусств и главные библиотеки области. Во Владимирской областной научной библиотеке ночь искусств стартует в 20.00. Всероссийская культурно-просветительская акция в 2019 году посвящена теме театра.

И в научной библиотеке решили подойти к теме нетрадиционно. На подмостках владимирской «научки» – встречи с прекрасным! Музыкально-просветительский театр владимирской областной филармонии представляет тематическую концертную программу «Музыкальные эпохи. От барокко до рока» в исполнении струнного квартета «High Life Classic Quartet». Поэтическо-музыкальная композиция совершает невероятное путешествие по знаковым инструментальным произведениям различных эпох – от популярной классики Вивальди, Моцарта, Бизе, Брамса и Чайковского до современных: Пьяццолы, Манчини, Карлоса Карделя, Лало Шифрина, Nirvana, Michel Jackson. «Времена года» и «Маленькую ночную серенаду» сменят «Русский танец», «Либертанго», «Розовая пантера» и другие яркие мелодии современности из фильмов, рок- и поп-эстрады.

А если у вас вдруг нет возможности добраться до областной научной библиотеки, то не переживайте. Из гостиной будет вестись прямая трансляция. Посмотреть ее можно будет на странице библиотеки в соцсетях: https://vk.com/library.vladimir.

Вход на мероприятие свободный!

Владимирская областная научная библиотека находится по адресу: улица Дзержинского, 3. Тел./факс: 8(4922)32-52-88.

Куча мастер-классов, викторины и игры

Ночь искусств в областной библиотеке для детей и молодежи пройдет в корпусе на проспекте Строителей, 23. Здесь не получится выделить стержневое событие, так как работники библиотеки решили посвятить пять часов (с 19.00 до 24.00) игровой форме. Впрочем, нашлось место и театру.

Так в читальном зале гостей библиотеки ждет моноспектакль «Опять об Пушкина» от независимого актера Евгения Думнова. Он создан по рассказам Булгакова, Зощенко, Паустовского и Бухова. Кроме того, в читальном зале можно будет посмотреть выставку работ вязниковского фотохудожника Дмитрия Алексеева, поучаствовать в мастер-классе от школы танцев «Баланс», послушать молодых музыкантов (гитара, саксофон, синтезатор) и Олег Зеленина с группой «НЛО».

Тем временем, в апельсиновом зале в разное время пройдут лекции Олега Крутова, члена союза фотохудожников России и Олега Пленкина, члена союза художников России. Также зрители смогут в игровой форме познакомиться с историей комиков, поучаствовать в музыкально-географической игре и узнать об истории цвета.

В абонементе будут показывать шаржи художницы Ольги Бельцовой, в течение вечера будут проходить виртуальные экскурсии по театрам и музеям при помощи очков дополненной реальности. Здесь же можно будет принять участие в настольных играх.

А вообще в библиотеке в разное время и в разных местах будут мастер-классы по самым разным темам: по оригами, скрапбукингу, рисованию в технике эбру, созданию броши из фетра, леттерингу, созданию настольной игры своими руками, рисованию мыльными пузырями.