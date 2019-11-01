2019-11-01T14:01:34+03:00
Общество

Владимирцы пишут "Большой этнографический диктант»

В этом году он оказался значительно сложнее, чем в прошлом
Артём Черепанов
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Студенты РАНХиГС написали этнографический диктант в родном учебном заведенииСтуденты РАНХиГС написали этнографический диктант в родном учебном заведенииФото: Артём Черепанов
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1 ноября сразу на нескольких площадках при поддержке администрации Владимирской области прошла всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". Она традиционно приурочена ко Дню народного единства и проводится уже в четвертый год подряд. По прогнозам организаторов диктанта во Владимирской области в ней примут участие не менее 2000 человек.

Как и прежде "Большой этнографический диктант" состоит и двух частей: первые 20 вопросов были одинаковыми для всех регионов страны, остальные 10 - только для жителей Владимирской области. Региональную часть "диктанта" составляли преподаватели владимирского филиала РАНХиГС. На ответы конкурсантам дается 40 минут, но большинство участников традиционно справляется с вопросами быстрее.

Одной из площадок, принявших "Большой этнографический диктант" в этом году, стал владимирский филиал РАНХиГС. Ответить на непростые вопросы по этнографии решились 56 студентов этого вуза. Участие в акции дает им неплохие бонусы на государственных экзаменах - полбалла за активность.

Будущие управленцы и экономисты признались, что в прошлом году диктант значительно проще. Были в диктанте вопросы, которые оказались не по силу и самим преподавателям.

- У меня вызвал затруднение вопрос о названии древнеславянской масленичной куклы, которую сжигали на костре, - отметил преподаватель экономической психологии РАНХиГС Сергей Цветков. - Но тут важно то, что все вопросы подобраны по специфике профессиональных знаний. Были и вопросы, которые не вызовут затруднений, наверное, ни у кого.

- Для меня сложным стал вопрос о национальных блюдах народов России, - призналась преподаватель этого же вуза Ольга Жукова. - Все-таки, не все удалось попробовать.

Студентам сложнее всего было сопоставить современные и старинные названия малочисленных коренных народов Дальнего Востока.

КОНКРЕТНО

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

В прошлом году Диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. Во Владимирской области акцию поддержали порядка 2 600 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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