Гаражная распродажа во Владимире: купите одежду – спасите собак!

Гаражные распродажи, кажется, захватили областную столицу. Однако на этот раз это будет не просто расхламление своего гардероба, а возможность оказать помощь тем, кто в этом нуждается – братьям нашим меньшим.

Фото предоставлено волонтерским объединением «Собака на счастье».

Красота спасет мир

Гаражная распродажа пройдет уже в эту субботу, 2 ноября. Ее инициатором стала директор владимирского модельного агентства «Sigma» Алена Лазарева.

Фото предоставлено волонтерским объединением «Собака на счастье».

- Недавно мы проводили благотворительную акцию «Друзей не покупают», чтобы привлечь внимание жителей к проблеме частных приютов для животных. Наши модели фотографировались с бездомными животными. Тогда мы познакомились с передержкой «Собака на счастье». Работа волонтеров произвела на нас огромное впечатление, поэтому мы решили помочь им и устроить «Гаражную распродажу», - рассказала Алена Лазарева. – Все средства пойдут на помощь собакам.

Фото предоставлено волонтерским объединением «Собака на счастье».

На сегодняшний день принять участие в акции согласилось порядка десяти человек. Все они принесут одежду и аксессуары. Все в отличном состоянии! Цена вещей будет колебаться от 200 до 1000 рублей. Чем лучше и новее вещь, тем она будет дороже.

- Если какие-то вещи мы не сможем продать, то продавец либо забирает их обратно, либо отдает нам, и мы передадим их нуждающимся, - подчеркнула Алена Лазарева.

Но одной распродажей не обойдется. Организаторы приготовили для владимирцев приятные бонусы. Так, гостей ждут мастер-класс от мастеров бьюти-индустрии и стилиста Елены Капп.

- Когда мне предложили поучаствовать в этой акции, я, не задумываясь, согласилась. Люблю животных и по мере возможности стараюсь помогать разным приютам, - рассказала Елена. – На «Гаражной распродаже» я расскажу, как преобразить и освежить повседневный наряд с помощью различных аксессуаров. Кроме того, научу владимирцев подобрать головные уборы, чтобы они подходили к их типу лица.

Фото предоставлено волонтерским объединением «Собака на счастье».

Елена и сама «почистила» свой шкаф отложила вещи для «Гаражной распродажи». Несколько платьев, юбка-пачка, свитера, костюмы – все эти вещи смогут занять достойное место в шкафах представительниц прекрасного пола.

К слову, вход на мероприятие бесплатный, так же как и мастер-классы.

24 собаки и 2 щенка ищут дом

Подопечные «Гаражной распродажи» - волонтерское объединение «Собака на счастье».

Фото предоставлено волонтерским объединением «Собака на счастье».

- Мы не получаем дотаций от государства, у нас нет спонсоров. Мы существуем только за счет наших собственных средств и благотворительной помощи. У каждого из нас есть основная работа, семьи, свои собаки, но мы находим время обслуживать нашу маленькую передержку, - говорит Валентина, один из волонтеров. - В настоящее время на полутора сотках земли у нас живут 24 собаки и 2 щенка. В основном все собаки молодые, до трех лет, у каждого за спиной своя грустная история.

Фото предоставлено волонтерским объединением «Собака на счастье».

На территории, где находится передержка, нет ни электричества, ни воды, зато рядом есть речка, летом собаки с удовольствием купаются, а питьевую воду волонтеры привозят на машинах.

- Еду для собак мы варим дома. Чтобы накормить один раз собак, нужно 20-30 литров каши. На вечер мы оставляем им сухой корм «Чаппи». Он недорогой, и собаки едят его с удовольствием. Поэтому на деньги, вырученные с продажи вещей, мы купим именно сухого корма, - подчеркнула Валентина.

А еще волонтеры с радостью бы приняли ковры и одеяла без наполнителя – байковые и шерстяные. Если вы можете помочь, помогите. А еще лучше возьмите в свой дом хвостатое счастье. Собака станет вам верным другом на всю жизнь.

КОНКРЕТНО

Елена Капп поможет подобрать стильный головной убор. Фото из личного архива Елены Капп.

Гаражная распродажа пройдет по адресу: ул. Стрелецкая, 25.

С 16 до 19 часов.

16.15-17.15:

Beauty мастер-класс от команды HOUSE OF BEAUTY | ВЛАДИМИР

17.30-18.30

Мастер-класс на тему аксессуаров и актуальных головных уборов от стилиста Елены Капп