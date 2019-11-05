Владимирское "Торпедо" неожиданно завершает сезон в лидерах

Владимирское "Торпедо" провело последний домашний матч года, впереди - выездная встреча с подмосковной "Коломной" и долгожданный отпуск. В этом году "Торпедо" во Владимире мы больше не увидим, а это значит, что пора подводить промежуточные итоги. Тем более, что сейчас команда смотрится очень даже неплохо. Иное дело - ФК "Муром", заявлявший о самых высоких намерениях, но осевший в середине турнирной таблицы.

Неожиданный успех

Для главного тренера "Торпедо" Дмитрия Вязьмикина этот сезон уже второй у руля команды, большая часть состава черно-белых сменилась. Перед стартом чемпионата команду покинул капитан, защитник-ветеран Сергей Шалин, перебравшийся в "Муром". Главный старожил клуба теперь - вратарь Артем Ковешников, проводящий в "Торпедо" уже седьмой сезон. В общем, ничего хорошего от "Торпедо" никто не ждал. Получилось обратное - команда идет на третьем месте, отставая от лидера всего на шесть очков. Особенно удались черно-белым матчи с записными лидерами: дублем питерского "Зенита" и московским "Велесом". Главная сила нынешнего "Торпедо" не в именах, а игре.

Главный тренер "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин и в бытность футболистом не отличался любовью к изяществу и пижонству, будучи скорее эффективным, нежели эффектным нападающим. И "Торпедо" сегодня играет примерно в такой же простой и эффективный футбол - много проходов по флангам с навесами и игрой на опережение. Состав команды явно подобран под эту схему - в нападении ребята крепкие и совсем не тихоходы. Результат налицо: домашняя победа с над "Зенитом" и ничья с лидером сезона "Велесом" внушает доверие. Кто-то назовет такой футбол "бей-беги", но к индивидуальным качествам игроков он не менее требователен, нежели "стеночки и забегания". Так что не спешите списывать "Торпедо" в деревянные команды, в вертикальный футбол играла и сборная России на чемпионате мира. И ничего, всех все устраивало.

На лидерских позициях в "Торпедо", известного ставкой на своих воспитанников, сегодня - выпускники академий других клубов. Забивавший решающие голы в матчах с лидерами Дмитрий Чернухин приехал из Москвы, нападающий Дмитрий Забродин - из Нижнего Новгорода, опытные оборонцы Александр Мясников и Дмитрий Недогода - из Кирова и Иваново. Зато наконец заиграл в основе свой Андрей Гладышев. Кризис ли это владимирской школы футбола? Да нет, просто второй дивизион со времен Боллоева и Каратыгина сильно изменился. Половину состава команд в ПФЛ сегодня составляют игроки, имеющие опыт выступлений в Премьер-Лиге и ФНЛ. Конкуренция сегодня в группе "Запад" такая, что за первое место готовы бороться больше половины команд.

Весеннюю часть чемпионата "Торпедо" традиционно проводит сильнее осенней. Если команда прибавит после перерыва, то можно будет претендовать на выход в ФНЛ. Тем более, что у людей, стоящих в руководстве командой, опыт игры на этом уровне есть. Другой вопрос, найдет руководство области деньги на это удовольствие. В департаменте спорта и физической культуры произносят традиционную мантру: "Давайте сначала выйдем, а потом будем решать вопрос с деньгами".

Неожиданный провал

ФК "Муром", в отличии от "Торпедо" живущий на деньги китайского инвестора, ставил перед собой задачу занять первое место в зоне "Запад" ПФЛ. Перед стартом чемпионата команда усилилась опытным крайним защитником Сергеем Шалиным из владимирского "Торпедо". Капитана черно-белых призвали на помощь Максиму Зимареву, Денису Войнову, Денису Санталову и Александру Закускнину - дрим тим по меркам второй лиги. Прибавьте молодых игроков с опытом выступлений в молодежной сборной страны (Кирилл Косарев и Владислав Масальский) и получите весьма перспективный состав. Но...

"Муром" очень часто ошибается в обороне, много пропускает необязательных мячей. Игра в атаке более-менее получается, команда много владеет мячом в позиционной атаке. Но все это приводит к "дырам" в центре поля и контратакам соперников. Часто привозит голкипер Сергей Бородин. Главный тренер муромлян Владимир Казаков, одно время игравший с Дмитрием Вязьмикиным в московском "Торпедо", пытается строить атакующую игру через прессинг. Где-то получается, где-то не очень. Не случайно "Муром" так хотел взять Сергея Шалина - крайнего защитника, нацеленного на атаку. Команде явно нужен еще один игрок такого же склада. Стоит заметить, что состав команды сильно за последнее время изменился, футболистам надо "притереться" друг к другу.

Сейчас "Муром" идет седьмым, отставая от лидирующего "Велеса" на 12 очков. Теоретически еще не все потеряно - весной при стечении обстоятельств можно наверстать упущенное, пригласить новых игроков. Но и соперники тоже не будут сидеть сложа руки. Так что, скорее всего чемпионские амбиции команде с берегов Оки придется отложить как минимум до старта следующего сезона.

КОНКРЕТНО

Турнирная таблица зоны «Запад»