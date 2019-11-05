2019-11-04T16:00:12+03:00
Общество

В Суздале стреляли из пушки на санках

В воскресенье на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» прошел ежегодный «Суздальский пушкарский сбор»
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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ОполчениеОполчениеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Самым востребованным в этом году стал мастер-класс по стрельбе из пушки, установленной на санки. Этакий зимний артиллерийский вариант.

Итак, начало XVII века, кинешемское ополчение Федора Боборыкина. Кинешма – небольшой и малонаселенный городок, который в смутное время не присягнула на верность самозванцу Лжедмитрию II, а поддержала законного царя Василия Шуйского.

Возникает логичный вопрос: в Суздаль тут каким боком? Вот краткая историческая справка: 11 февраля 1609 года под селом Дунилово народное ополчение под командованием воеводы Боборыкина разбило отряд изменников во главе с суздальским воеводой Фёдором Плещеевым.

Вот такая пушка и принимала участие в том бою. У нее нет калибра, мощность орудия измеряли в количестве засыпаемого пороха. Кинешемская пушка – полуфунтовая, то есть стакан пороха. Это, поверьте, вполне себе солидная «доза»!

Подошедшему любопытствующему туристу ополченцы дали добро на самостоятельный выстрел. Он даже самостоятельно прибойником утрамбовал в дуле пушке пыж. А для пыжа годилась и солома, главное – создать внутри дула давление, потому что благодаря лишь пороховому бабаху ядро далеко не улетит. По команде «Выстрел!» турист поднес длинный запал к отверстию у основания ствола, и громыхнуло так, что приезжий мужчина радовался, как ребенок.

Поодаль проводили мастер-класc по работе с бердышом – популярнейшему боевому рубящему оружию X-XVII веков , которым раскраивали вражьи головы сверху вниз. Замах сбоку был невозможен, т. к. бердышом орудовали в строю.

- Бердыши и копья были самым массовым холодным оружием, - рассказывает «ополченец» Евгений. – А вот, например, сабли могли себе позволить воины более состоятельные.

Чуть ниже в амфитеатре на ристалище поочередно сходились в поединках ратники с мечами разной длины (весом в среднем по 2 кило), да и телосложение у всех было разное – не было понятия «весовая категория». Судейство шло по принципу, кто первым нанес три результативных удара – тот и победил. Куда уж проще.

А теперь о не менее главном. О трапезничании. Погода была отвратительная: мощный ледяной ветер, снег. И какое же удовольствие было откушать (бесплатно!) тарелку горячей кальи с судаком!

Калья – блюдо русской кухни, рыбный или мясной суп, сваренный на огуречном рассоле. ,то самый настоящий прообраз современных рассольников.

И благодаря «дедушке» рассольников никто из взрослых и детей не замерз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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