2019-10-31T16:41:11+03:00
Общество

Владимирец заставил строительную компанию восстановить свой гараж

Для этого горожанину пришлось выиграть суд
Ирина Мальцева
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Придется строить гараж по-новойПридется строить гараж по-новойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Владимира еще в начале 90-х построил кирпичный гараж на улице Пугачева в ГСК «Пугачева» и благополучно пользовался им. Однако во второй половине 2016 года рядом началось строительство, и летом 2018 года мужчина обнаружил на стенах, фундаменте и потолке гаража трещины, появившиеся из-за усадки фундамента. Сначала владимирец обратился с жалобами к председателю гаражного кооператива, посетовав, что строители прикрепили свой забор к его гаражу, он не может нормально за ним ухаживать, а по стене уже пошли трещины. Поскольку строители стали работать на земле, принадлежащей кооперативу, без разрешения, забор им пришлось убрать, - его отодвинули от пострадавшего гаража аж на два с половиной метра. Но после этого осталась большая яма, которую засыпали строительным мусором и битой плиткой, а гараж продолжал разрушаться, трещины расширились. Не сумев договориться с застройщиком, горожанин пошел в суд.

Мужчина не просил денег за моральные страдания, а только хотел, чтобы оставшиеся после строителей ямы засыпали, а в гараже отремонтировали и укрепили стены и пол. Также он хотел, чтобы ему возместили судебные расходы. Естественно, представители застройщика и заказчика не считали себя виноватыми. По их мнению, строительство велось без нарушений, иначе инспекция государственного строительного надзора, проводившая проверки, остановила бы его. А разрушения гаража они объясняли просто: хозяин неправильно пользовался им. Кроме того, по мнению эксперта, гараж стал разрушаться, поскольку был построен с нарушением технологий и без нормальной системы водоотведения.

Однако несмотря на такое заключение экспертизы, суд владимирец выиграл. Как оказалось, городской эксперт руководствовался новыми правилами строительства, которые не действовали в начале 90-х годов прошлого века. И владелец построил гараж, соблюдая все строительные требования, существовавшие на тот момент, а закон, как известно, обратной силы не имеет. Теперь строители должны восстановить гараж владимирца в ближайшее время. Правда, пока решение Фрунзенского районного суда не вступило в законную силу, а значит, у застройщика и заказчика есть шанс обжаловать его в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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