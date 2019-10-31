2019-10-31T17:15:27+03:00
Общество

В двух зонах Владимирской области установили предельные тарифы на вывоз мусора

Еще в одной зоне пока не определили оператора
Сергей МОРКОВКИН
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Тарифы вырастут почти в два разаТарифы вырастут почти в два разаФото: Олег АДАМОВИЧ
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Правление департамента цен и тарифов Владимирской области утвердило предельные тарифы на вывоз мусора для региональных зон №1 и 3. Тариф для зоны №2, к которой относится и Владимир, будет установлен позднее. Федеральная антимонопольная служба отменила итоги торгов по поиску оператора во Владимире и Коврове.

«Возить мусор будем сами»

Отметим, что установленные тарифы будут действовать с 1 декабря 2019 года до 1 декабря 2020 года. Все они предельные, то есть региональный оператор волен установить тариф сам, но не больше указанной регулятором планки. Тарифы получились разные, в западной зоне №1 он окажется ниже, чем в юго-восточной №3. Причины на то две: у подмосковной фирмы "Хартия", которая будет работать в зоне №1 лучше техника, а расстояния до свалки - меньше, чем в зоне №3. Кроме того, в зоне №3 нет предприятий по обработке отходов.

Вообще в своем обращении в адрес департамента цен и тарифов 11 октября компания предложила тариф на вывоз мусора в размере 624 рублей за кубометр ТКО с учетом НДС (520 рублей без учета НДС). Но, посмотрев динамику увеличения количества отходов в зоне по данным департамента природопользования (1,61 миллиона кубометров ТКО в год) и ряд иных показателей, эксперт департамента цен и тарифов Ольга Белова предложила тариф в размере 482,6 рублей за вывоз, обработку и захоронение мусора с учетом НДС (402 рубля без учета НДС). Его и утвердили.

В зоне №1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) работает два предприятия по обработке мусора: ООО "Бригантина Плюс" и ООО "АлексСпецТрансАвто" (оба - Александровский район). Кроме того, в зоне представлено несколько компаний по захоронению ТКО: ООО "Эко-ресурс" (Александровский район), МП "Полигон" (Киржачский район), МУП НПО "Сервис" (Кольчугинский район), АО "Полигон" (Петушинский район) и МУП "Водоканал" (Юрьев-Польский район). Расходы на обработку и захоронение отходов составят 99,3 миллиона рублей.

В четырех районах "Хартия" намерена возить мусор с площадок сама. Для этого компания будет использовать 32 мусоровоза, объемом груза в 16 и 20 кубометров. Техника у московской фирмы новая. Еще в двух районах (Александровском и Собинском) фирма будет пользоваться услугами местных перевозчиков.

Еще "Хартии" предстоит купить 500 контейнеров объемом 1,1 кубометров каждый (5,5 миллиона рублей), больше в тариф включить не получилось. Директор владимирского филиала компании Владимир Доровских заявил, что на самом деле фирма купит 1800 контейнеров.

«Мы боимся социального взрыва»

В зоне №3 дела обстоят хуже. Региональный оператор обратился с предложением тарифа еще 13 сентября и захотел тариф в размере 658,2 рублей за кубометр вывезенного мусора. В зоне тариф не будет облагаться налогом из-за невысокого объема отходов (823 тысячи кубометров ТКО в год), кроме того на юго-востоке области нет ни одного предприятия по обработке отходов, что сказалось на тарифе.

На юго-востоке области мусор захороняет сам региональный оператор "Эко-Транс" на полигоне в деревне Максимовка Меленковского района. При этом мусор из самого Меленковского района будут свозить на другую свалку в деревню Малый Приклон. Тамошней свалкой управляет компания ООО "Дорожник". По информации из местной районной администрации, договор с фирмой пока не заключен.

ООО "Эко-Транс" собиралось включить в тариф для население и 3 миллиона рублей на покупку новых контейнеров, но не смогла обосновать траты. На вопросы представителей местных районных администраций, сетовавших на "плачевное состояние" нынешних бачков для мусора, глава "Эко-Транса" Роман Тисленко заявил, что фирма обязательно купит новые. Субпордряды на перевозку мусора заключены с фирмами ООО "Эко-Простор" и ООО "Чистый Город".

В работе региональный оператор "Эко-Транс" собирается использовать 60 мусоровозов самых разных марок. Все это старая техника с коэффициентом уплотнения мусора до 1,5, что повлияло на рост тарифов. Этим старых мусоровозам придется покрывать расстояние до 240 километров (от Гусь-Хрустального до полигона и обратно).

В итоге, департамент цен и тарифов остановился на предельном тарифе в размере 563,86 рубля. Увеличение тарифа на вывоз мусора в зоне №3 вызвало достаточно бурное обсуждение.

- Я вижу, что тариф увеличится почти в два раза, - говорит глава комитета по экономике администрации Меленковского района Элла Рогулина. - Мы боимся социального взрыва.

- А что это за мусоровозы такие с коэффициентом уплотнения 1,5? - спросил пришедший на заседание житель Гусь-Хрустального района.

- Житель Гусь-Хрустального района, у которого там дача, вам дает недвусмысленно понять, что эффективность транспортных средств непосредственно влияет на формирование тарифа, - обратилась директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова к главе "Эко-Транс" Роману Тисленко. - Уважаемые региональные операторы, услышьте глас народа.

КОНКРЕТНО

Чтобы узнать конечный тариф для жителей многоквартирного дома, нужно умножить предельный тариф на коэффициент 2,44 и разделить на 12 месяцев. Получится, что в зоне №1 он составит максимум 98 рублей для одного человека, в зоне №3 - 114 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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