2019-10-31T15:19:21+03:00
Общество

Две трети владимирцев не испытывают неприязни к мигрантам

А 43% из нас считают, что конфликт на национальной почве «скорее невозможен»
Валерия ПРОНИНА
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Многофункциональный миграционный центрМногофункциональный миграционный центрФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Владимирский филиал РАНХиГС проводил опрос: жителей 33 региона спрашивали, как они оценивают современное состояние межнациональных отношений. В опросе участвовало 2730 человек, и большая часть сказала, что их «не очень-то волнуют эти отношения».

- 17 % считают, что межнациональные отношения в регионе доброжелательные, а 13%, наоборот, думают, что ситуация взрывоопасная. Но большинство все равно выбирает промежуточный вариант ответа, и это, на самом деле, говорит о том, что их данная проблема не волнует, и задумались они над ней только тогда, когда мы задали этот вопрос, - рассказывает кандидат философских наук Дмитрий Петросян. - Ухудшились межнациональные отношения или нет? Мы видим, что 61% процент считает, что отношения не изменились, 13% - улучшились и 8% - ухудшились. Так что взбудораженных этой проблемой людей в нашем регионе практически нет.

Вряд ли оно могло быть по-другому. Все-таки 95% жителей Владимирской области — русские. Впрочем, тут есть нюанс. Результаты опроса представляют собой мнение русского населения. И из опроса Дмитрия Петросяна видно, что почти две трети из них не испытывают неприязнь к мигрантам. Только четверть жителей настороженно относится к иностранцам.

При этом тех, кто считает, что мигрантам не место во Владимирской области и им следует ограничить приезд, насчитывается 32%. Для примера: в 2016 году этот процент был равен 42.

- Большинство не испытывает никаких проблем восприятия мигрантов, - говорит Дмитрий Петросян. - Лишь 2% опрошенных считают, что их часто оскорбляют по признакам национальной принадлежности.

По результатам опроса, большинство считает главной задачей в стране — создать равные возможности и навести порядок. Но, как говорит политолог, порядок у всех разный.

- Он может быть правовой, а может быть построен на страхе. И здесь не совсем ясно, кто и что имеет в виду. А вот идея создания равных для всех возможностей мне представляется значимой. Сейчас силен запрос на справедливость и на создание этих условий, - сказал Дмитрий Петросян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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