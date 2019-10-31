Владимирские депутаты предлагают ограничить работу алкобаров в многоэтажках

По словам депутатов Владимирского горсовета, в последнее время горожане часто жалуются на «рюмочные», расположенные на первых этажах жилых домов. Формально эти заведения, работающие с девяти вечера до девяти утра, относятся к предприятиям общественного питания и могут торговать спиртными напитками всю ночь, но в меню у них есть только чипсы, сухарики, жвачки и алкоголь. Всего в городе насчитывается тридцать таких баров и буфетов в жилых домах, и по словам городских парламентариев, посетители этих питейных заявлений шумят и пачкают в подъездах, портят детские площадки. Но главное – в этих так называемых «наливайках» с одним-двумя столами нарушают закон и не только продают алкоголь на вынос, но и наливают подросткам.

- Жители жалуются на нарушение общественного порядка в ночное время, выявлены примеры, когда алкоголь продают несовершеннолетним. Все правонарушения, которые совершают несовершеннолетние в ночное время, они совершают в состоянии алкогольного опьянения. Средний возраст таких детей – 9-11 лет, и они уже состоят на учете у нарколога! - рассказала заместитель председателя Совета народных депутатов города Владимира Лариса Пышонина, входящая в состав городской комиссии по делам несовершеннолетних.

Сейчас на федеральном уровне вносятся изменения в законопроект, которые позволят на местном уровне ввести ряд запретов на работу таких «наливаек». Владимирские депутаты поддержали инициативу областных коллег из Заксобрания, предлагающих внести в закон дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в алкобарах. Кроме того, городские народные избранники хотят добиться, чтобы вопросы ограничения деятельности алкобаров, в том числе связанные с выдачей лицензий и ограничениями по площади, передали на муниципальный уровень, поскольку «на месте виднее».

- Важно при этом не обидеть добросовестных предпринимателей, зарекомендовавших себя за долгие годы, чьи кафе тоже находятся в жилых домах. Важно, чтобы жители домов и собственники жилья решали вопрос о расположении этих заведений в дома. И мы могли бы помочь жителям дома, если среди них есть недовольные таким соседством, провести собрание, и с учетом кворума принять решение, - отметила председатель Владимирского Совета народных депутатов Ольга Деева.