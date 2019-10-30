В 33 регионе создан новый механизм поддержки малого и среднего предпринимательства

Команда Владимира Сипягина с первых дней своей работы задала курс на поддержку малого и среднего предпринимательства, понимая, что именно этот сегмент является опорой экономики региона. Но с момента подписания соглашения технопарком «ИКСЭл» запускается принципиально новый механизм государственного содействия бизнесменам.

Новые резиденты — больше налогов

Подписание соглашения состоялось 30 октября в «белом доме». В процедуре подписания участвовали директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов и генеральный директор технопарка «ИКСЭл» Петр Смирнов.

Новый проект направлен на создание новой промышленной площадки с современной инфраструктурой и логистикой, отвечающей всем требованиям промышленной безопасности. Реализация проекта позволит разместить на площадке «ИКСЭл» резидентов, которые создают новые рабочие месте, и увеличит объем налоговых поступлений

Появление данного игрока на рынке Владимирской области стало возможно в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», нацеленного на создание в регионе производственных инновационных компаний, а также обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственном площадям и помещениям.

- Создание производственно-сервисного центра на базе технопарка «ИКСЭл»- это первый проект Владимирской области, реализуемый при государственной поддержке. Мы вместе прошли большой путь для получения государственной субсидии. И сейчас уже полностью готовы приступить к его реализации, - отметил директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов. - В течение двух лет мы должны его реализовать, после чего, я уверен, что в регионе будут созданы еще более выгодные условия для малого и среднего бизнеса, - подытожил он.

Беспрецедентный проект

Согласен с директором департамента и генеральный директор технопарка «ИКСЭл» Петр Смирнов.

- Хочу сказать огромное спасибо руководству администрации Владимирской области, которое вместе с нами рука об руку шла на протяжении всех этапов реализации проекта, - подчеркнул он. - Его вообще можно назвать беспрецедентным для России. Не зря в конкурсе федеральных проектов на получение субсидии выиграли именно мы. Так что для региона это большая победа.

«ИКСЭл» - современное предприятие полного цикла с глубокой автоматизацией, высоким уровнем локализации производства и многоступенчатой системой контроля качества по выпуску широкого спектра климатического оборудования, объединяющее в себе три высокотехнологичных производства.

Резидентами кластера являются - промышленная группа «Роял Термо РУС - Campo De Calore», включающая в себя крупнейший завод России по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления под маркой Royal Thermo, производственный филиал «Ижевского завода тепловой техники», на мощностях которого в запущено производство электрических конвекторов, водяных тепловентиляторов и газовых инфракрасных обогревателей под марками Electrolux и Ballu, а также производственное объединение «ВентИнжМаш», специализирующееся на выпуске профессионального вентиляционного и инженерного оборудования.

Производственно-сервисный центр на базе технопарка «ИКСЭл» позволит всем резидентам получить доступ к любому оборудованию, которым располагает промышленный кластер, логистическому комплексу с проектной мощностью хранения свыше 60 000 метров и возможностью одновременной погрузки и разгрузки 32 фур. Кроме того, резиденты имеют возможность строительства своего производства на подготовленном участке с развитой инфраструктурой, подведенными коммуникациями, дорожными развязками и необходимыми согласованиями.