На снежных завалах во Владимире работает 28-летний бульдозер

Традиционно убирать сугробы с улиц будет Центр управления городскими дорогами, в общей сложности отвечающий за почти три миллиона квадратных километров дорог. В том числе они отвечают за состояние 318 остановок, 22 лестниц и 730 тысяч квадратных метров тротуаров. Для борьбы с гололедом «Центр управления городскими дорогами» уже приготовил 35 тысяч тонн песко-соляной смеси, двести тонн литого асфальтобетона и около 70 тонн противогололедного реагента «Бионорд». Оборудованы и места для хранения песко-соляной смеси - на улицах Растопчина, 20 и Электрозаводская, 5, а вывозить снег будут все также в Михайловский овраг.

Готова к зиме и спецтехника, смотр которой прошел 30 октября: комбинированные дорожные машины, различные снегопогрузчики, трактора, бульдозеры, автогрейдеры и самосвалы — всего 103 машины.

- В зимний период работа организована в круглосуточном режиме и в каждую смену работает не менее 50 единиц снегоуборочной и другой специальной техники, а в экстренных случаях, например, во время мощных снегопадов и метелей, на улицы выводится вся техника. Кроме того, в зимний период также арендуется техника для вывоза снега — до 25 самосвалов грузоподъемностью 15-25 тонн, - рассказал заместитель директора МКУ «ЦУГД» Николай Дятлов.

Не секрет, что спецтехника уже не нова, а значит, ей постоянно требуется ремонт. На эти цели на последней сессии горсовета выделили более 11 миллионов. На них планируют отремонтировать двадцативосьмилетний бульдозер, работающий на снежных завалах – это обойдется примерно в полтора миллиона. Многие депутаты предлагали не ремонтировать бесконечно бульдозер-пенсионер, а купить новый. Который обойдется в шесть-семь миллионов рублей. В администрации обещали подумать над таким вариантом.

- Любая техника имеет свой ресурс и свой срок службы. В этом году новая спецтехника не приобреталась, сейчас разрабатывается проект по обновлению автопарка и планируется приобретение еще одного пескоразбрасывателя для обработки противогололедными материалами тротуаров, - отметил Николай Дятлов.

Также на выделенные средства закупят запчасти к спецоборудованию, отремонтируют снегопогрузчик и закупят более ста тысяч литров дизельного топлива. Кстати, дополнительно закупать топливо потребовалось в том числе и потому, что спецтехнику использовали для ликвидации несанкционированных свалок и уборки незаконно поставленных гаражей.

КОНКРЕТНО

Снегопады не за горами и для горожан вновь заработала «горячая линия». Заявки владимирцев принимают по городскому телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или мобильному круглосуточному телефону 8-960-721-49-49.