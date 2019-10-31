На строительства парка у ДТЮ выделили четыре миллиона рублей

На очередной сессии горсовета депутаты решали ряд финансовых вопросов. Они одобрили увеличение арендной платы за размещение рекламы на муниципальных опорах – по предварительной оценке в следующем году это принесет в городской бюджет дополнительные три с половиной миллиона рублей.

Также народные избранники дополнительно выделили 485 тысяч на проектировку детского сада на 115 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино. Готовый типовой проект, по которому построен детсад в микрорайоне Коммунар, отклонил Минстрой России: как оказалось, за это время изменились требования законодательства и теперь все здания учреждений, выше трех этажей, должны иметь лифт для маломобильных людей. Поскольку проектируемый садки в Веризино четырехэтажный, в документы необходимо внести исправления. Сколько денег потребуется на воплощение проекта, покупку лифта и установку – пока неясно, но речь идет о сумме в несколько миллионов. Еще 485 тысяч рублей выделили на изменение проекта в школе, которую строят в микрорайоне Коммунар. Как сообщил заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев, отдав дополнительные средства сейчас, городской бюджет сэкономит более существенную сумму.

- В изначальном проекте предусмотрена отдельно стоящая на школьной территории газовая котельная, которая должна отапливать ее. Сейчас речь идет о возможности подключить школу к строящейся в микрорайоне котельной, рассчитанной на присоединение к ней общеобразовательной школы. Это позволит сэкономить 25 миллионов рублей, необходимых на строительство отдельной котельной для школы, - рассказал он.

Найти необходимую сумму решено, перераспределив бюджетные средства: сумму, которую раньше хотели инвестировать в ремонт канализационного коллектора (ливневки) на улице Большой Нижегородской, направят на нужды будущих школы и садика.

Из резервных средств нашли четыре миллиона и на разработку планировки городского парка у ДТЮ, вдоль улицы Мира и Октябрьского проспекта. Как обещают в администрации заброшенные сады полностью превратятся в цветущий парк, где развлечения найдут горожане от мала до велика. Когда проект будет готов, его обсудят с владимирцами на общественных слушаниях.