Владимирскую колбасу и пельмени стали продавать за границей

Владимирская колбаса и пельмени впервые в истории были экспортированы за пределы Таможенного союза, объединяющего Белоруссию, Россию, Казахстан, Армению и Киргизию. В 2019 году за границу отправилось 525 килограммов продукции местных мясоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхонадзора по Владимирской области.

Ведомство отмечает рост экспорта не только не только мясной продукции, но и владимирской еды в целом. Если в 2018 году за рубеж отправилось 1068 тонн местных продуктов, то за 9 месяцев 2019 года - 1884 тонны. О том, что еще, кроме колбасы и пельменей, активно вывозят из Владимирской области, Россельхознадзор не сообщает, но обычно речь идет о знаменитых владимирских конфетах и шоколаде. В области находится сразу несколько заводов международных кондитерских компаний, работающих на весь бывший Советский Союз и часть стран Восточной Европы. Небольшой спад экспорта наблюдается только в категории рыбной продукции, в прошлом году ее вывезли 35 тонн, в этом - 18.

Растет и количество вывезенных на экспорт владимирских лекарств. За 9 месяцев 2019 года за рубеж продали 31 тонну таблеток, 228 миллионов доз различных инъекций и 10595 литров медицинских растворов. Данные за 2018 году управление Россельхознадзора почему-то не опубликовало. Так что придется поверить на слово.

Активно экспортируют из Владимирской области... животных. За 9 месяцев 2019 года из региона было экспортировано на 157 голов скота больше, чем за 2018 год. Так что не только нам датских и голландских коров покупать.

Наконец, за границей пользуются спросом владимирские комбикорма для домашней скотины. За 9 месяцев 2019 года их экспортировали 448 тонн, что на 170 тонн больше прошлогоднего результата.