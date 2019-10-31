ВСМЗ снизил «сувенирный налог» в пять раз

Два месяца департамент развития предпринимательства и руководство владимиро-суздальского музея-заповедника обсуждали так называемый «сувенирный налог». В начале лета ВСМЗ ввел плату за использование изображений зданий, находящихся под управлением музея. То есть все, кто делал сувениры, открытки или путеводители с изображением музейных зданий, должны были платить довольно внушительную сумму. А учитывая, что почти все достопримечательности Владимирской области - от Золотых ворот до суздальских храмов и музея хрусталя - относятся к ВСМЗ, то платить пришлось практически за все.

Были уже выдвинуты и первые требования от оплате, почему-то жертвой выбрали мороженщиков. Лотки с мороженым в центре города были украшены стилизованными рисунками Золотых ворот - вот за них и потребовали плату. Хотя тут вопрос спорный: юристы по авторскому праву расходятся в мнениях, является ли рисунок отдельным авторским произведением или использованием изображения.

Вторая скандальная ситуация сложилась с книгой по краеведению владимирского автора - типография приостановила ее печать, так как там были изображения памятников архитектуры.

После этого к решению проблемы подключился департамент предпринимательства. Два месяца шли переговоры с участием директор департамента Тимура Рамазанова, главы ВСМЗ Светланы Мельниковой и владимирских бизнесменов. И вот основные результаты.

1. Цены на использование изображений музейных объектов существенно снижены - примерно в пять раз. Если в первой редакции прейскуранта с производителей сувениров требовали 10-12 тысяч рублей в год, то сейчас сувенирщики должны платить 1800 рублей в год.

2. За использование изображений в некоммерческих целях денег не берут.

3. Введены «льготные категории». За изображения на изделиях народных промыслов, на открытках, в путеводителях берут символическую сумму - от 240 до 480 рублей в год.

Вопрос о рисунках с изображением музейных объектов остается открытым. Рисовать-то Золотые ворота и Успенский собор можно бесплатно. А вот нужно ли «отстегивать» с продажи этих картин? С одной стороны, это коммерческое использование. С другой - картина отдельный объект авторского права.

В официальном прейскуранте ВСМЗ для художников ничего нет.