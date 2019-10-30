Кому принадлежал знаменитый клад из Юрьев-Польского района?

Федоровский клад, найденный пару лет назад, прославился не столько своими уникальными монетами (а они в нем есть), сколько невероятной историей обретения. Дело в том, что клад нашли "черные копатели". Спустя два года ученые смогли не только описать клад, но даже установить владельцев монет с точностью до фамилии.

Разобраться в том, кому мог принадлежать клад, предстояло кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику отдела истории Владимиро-Суздальского музея-заповедника Матвею Давыдову - специалисту в области владимирской топографии. С такой просьбой к нему неожиданно обратились специалисты УФСБ по Владимирской области. Историк пришел к выводу, что клад принадлежал кому-то из местных князей Добрынских, возможно даже его весьма интересному представителю Петру Константиновичу. Сам поиск информации оказался весьма увлекательным, в нем есть место и отваге, и чести, и коварному предательству. В общем, все как мы любим.

Матвей ДавыдовФото: Сергей МОРКОВКИН

В топографических планах XVIII века и географических атласах XIX века места близ Федоровского (нынешний Юрьев-Польский район), где найден клад, уже значатся нежилыми. Так что, давние карты никак не могли помочь "черным копателям". Не помогли и поиски владельца земли - она была отдана в дар князю Михаилу Голицину в 1708 году за отличие в бою, в то время, как клад значительно древнее. В общем, хозяев клада пришлось искать в письменных источниках. И тут всплыли сразу несколько возможных владельцев: серпуховской князь Владимир Алексеевич и целая плеяда местных князей Добрынских.

- Вообще, это редкая удача, когда мы имеем достаточно подробную информацию о населенных пунктах столь раннего времени - начала XV века, - рассказал Матвей Давыдов. - Дело в том, что Юрьевское княжество перестало существовать достаточно рано, и свой взор на эти земли обратили московские князья. Одна из их ветвей - князья Серпуховские - имела здесь сразу четыре села. Первые два (Поеловское и Варварское) упоминаются еще в духовной грамоте Ивана Калиты 1339. В своем завещании он передал эти села своему сыну Андрею. Сын Андрея знаменитый Владимир Андреевич Храбрый - герой Куликовской битвы - имел уже четыре села, включая Федоровское. Далее села отошли сыну Владимира Семену, но потом все они были полностью утрачены князьями. В середине XV века они принадлежали митрополитам Всея Руси, за исключением Варварского.

Казалось бы, клад тогда должен принадлежать серпуховским князьям, но Матвей Давыдов уверен в несостоятельности этой идеи. В кладе слишком мало монет из Серпухова (17 из 2000). И это при том, что этот подмосковный город был большим торговым центром, в отличии от Дмитрова или "влачившего жалкое существование" Ростова, откуда монет в кладе куда больше. Но если монеты не принадлежали серпуховским князьям, то тогда кому еще? Получается местным князьям.

Рядом с Федоровским находилось еще одно крупное село Добрынское, давшее фамилию местному влиятельному княжескому роду Добрынских. Примечательно, что это редкий случай, когда люди носили фамилию уже в XIV веке. Первым представителем рода был погибший при штурме Твери москвичами в 1375 году Константин Иванович Добрынский, а основателем рода стал его гипотетический брат Семен. Потом эта местность принадлежала другой ветви Добрынских Хабаровым. Крупнейшего села Симы Иван Федорович Хабаров лишился при Иване Грозном - его отобрали. Еще одно сельцо Красково князь продал Троице-Сергиевой лавре. Добрынское, которое интересует нас больше всего, упоминается в духовной (завещании) 1461 года князя Василия Темного, где оно упоминается за князем Петром Константиновичем.

- Петр Константинович был человеком влиятельным, но не особо умным, - продолжает Матвей Давыдов. - Его роль в событиях 1530-х годов в Ростове, где он был наместником, показывает, что сначала он действовал, а потом думал. Это го Петра позвали на свадьбу князя московского Василия Темного, где он опознал на одном из гостей - князе Василии Косом - пояс, украденный за 70 лет до того у Дмитрия Донского на его свадьбе. При том, что самому Петру Константиновичу было не больше тридцати лет, схватился за пояс он крепко, началась драка. В итоге Василий, тогда еще не Темный, и его двоюродный брат Василий, тогда еще не Косой, и Дмитрий, но уже Шемяка, стали кровными врагами и еще 20 лет поливали кровью города и села Центральной России.

В общем, Петр Константинович был лишен своих земель за то, что предал Василия Темного. Его дети были участниками захвата и ослепления князя. В 1454 году один из его сыновей сумел бежать в Литву, а отец не успел. Так что клад, скорее всего, принадлежал ему. На это намекает и то, что находка была сделана рядом с древней дорогой из Москвы, откуда должен был идти съезд в Добрынское. Возможно, там даже был некий форпост.

КСТАТИ

Судьба Федоровского клада до сих не определена. Его продолжают изучать археологи РАН, а том, в какой музей будет определена коллекция решит Министерство культуры РФ. Существует вероятность, что часть клада получит и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.