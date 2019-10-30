2019-10-29T17:42:18+03:00
Общество

Прокуратура возбудила четыре дела из-за вони в промзоне «Яма»

Владимирцы продолжают жаловаться на невыносимый запах
Валерия ПРОНИНА
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Дым идет на высотки микрорайона. Подслушано во ВладимиреДым идет на высотки микрорайона. Подслушано во ВладимиреФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Жители юго-запада Владимира еще в начале осени стали замечать, что из трубы, которая расположена в промзоне «Яма», идет едкий дым: если откроешь окно, запах гари и паленых покрышек тут же заполнит квартиру. Причем воняет вечером и ночью.

Прокуратура и специалисты Роспотребнадзора стали выяснять, чья же труба загрязняет окружающую среду. Предположительного виновника нашли — это асфальтобетонный завод в Яме. Но жителям легче дышать не стало: труба по-прежнему дымит, несмотря на то, что к заводу выезжала с проверкой прокуратура.

- В квартире стойкое ощущение запаха горелой помойки (или горелого пластика), - написал в понедельник в ленте «Яндекс.Район» владимирец. - Этот запах приносит через балкон ветром со стороны «Ямы». Что за гадость/отраву там делают?

Завод продолжает дымить. Фото от 22 октября. Подслушано во Владимире Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Завод продолжает дымить. Фото от 22 октября. Подслушано во ВладимиреФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Другие жители поддержали - к вечеру запах проникает даже сквозь закрытые пластиковые окна.

- Стоит выйти на балкон, и кожа моментально впитывает запах жженной резины. Если стоит безветренная погода, район накрывает плотным куполом смога. Владимиры имеют право знать и видеть, чем они дышат, - написали пользователей «Подслушано во Владимире».

Сотрудники прокуратуры установили: завод ООО «Асфальт33» не поставлен на государственный учет как объект негативного воздействия на окружающую среду, у него нет программы внутреннего экологического контроля, не разработаны проекты санитарно-защитной зоны и обращения с отходами. В переводе - выбросы завода никто не контролирует и что в них - неизвестно.

Еще в начале октября прокуратура подготовила четыре постановления о возбуждении административных дел за несоблюдение экологических требований. Почему же завод все еще воняет?

Фотография, сделанная 20 октября. послушано во владимире Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Фотография, сделанная 20 октября. послушано во владимиреФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

- Административные дела уже возбуждены. Они рассматриваются месяц, - говорит Виктория Туркова, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ. - Такое же время дается на представление, которое внесено гендиректору предприятия. В начале ноября руководство должно либо устранить нарушения, либо начать работу по устранению.

Специалисты управления Роспотребнадзора в середине октября взяли пробы воздуха вокруг завода, они сейчас анализируется. Управление также возбудило административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Но результатов исследований атмосферного воздуха, которые проводили специалисты Роспотребнадзора, еще нет, так как административное расследование не окончено, сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова.

«Комсомолка» несколько раз пыталась позвонить руководству завода, чтобы спросить, когда из трубы перестанет дымить, но на другой линии — недоступно. Ясно одно — у завода еще есть время до 8 ноября. Приблизительно в этот день будет месяц со дня возбуждения дел. Если жители так и будут чувствовать запах, а гендиректор не предпримет ничего, чтобы его устранить, то тогда может идти речь о приостановлении работы предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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