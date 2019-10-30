Пришла зима — закрывай парковку

Пока водители во Владимире жалуются на нехватку парковочных мест и невозможности поставить машину, в администрации города жалуются как раз на водителей. Дескать, из-за их машин уборочной технике зимой невозможно убрать снег с обочин.

И если водители мало что могут сделать, то у представителей мэрии есть ресурс. Власти ставят на второстепенных улицах запрещающие стоянку знаки. Это делается по согласованию между ГИБДД и районными администрациями. Представители специальных комиссий ходят по дорогам и решают, где зимой могут возникнуть проблемы.

Последние две болевые точки нашли в конце прошлой недели. Теперь парковка будет запрещена на улицах Гастелло, Строителей, Ильича и Куйбышева-дублер (от Безыменского до конечной остановки автобусов).

На Гастелло запрет установлен по четной стороне на участке от автосалона «Евразия» до бывшего троллейбусного депо №2. Причем здесь поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»: нельзя будет даже остановиться.

На улице Строителей будет запрещена стоянка по обеим обочинам. Закрыт для парковки будет участок от улицы Кирова и до 1-й Заводской, причем по обеим сторонам проезжей части.

Понять мэрию в какой-то степени можно. Когда по дороге едет грейдер и сгребает снег, припаркованные автомобили для него серьезная помеха. Возникает лишь один вопрос: а уберут ли эти знаки в апреле, когда снег сойдет, и в грейдерах надобности больше не будет?

Власти точно ответить на этот вопрос не могут.

- Сейчас сказать сложно, дело в том, что решение убрать знаки принимает глава администрации, - пояснили в отделе по связям с общественностью и СМИ. - В прошлом в подобных случаях бывало по-разному. Где-то знаки убирали, где-то нет. Так что в этом конкретном случае многое станет ясно ближе к апрелю.