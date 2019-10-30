2019-10-29T17:37:44+03:00
Общество

Пришла зима — закрывай парковку

Мэрия Владимира ради нормальной уборки снега запрещает стоянку на второстепенных улицах
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Уборка снегаУборка снегаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Пока водители во Владимире жалуются на нехватку парковочных мест и невозможности поставить машину, в администрации города жалуются как раз на водителей. Дескать, из-за их машин уборочной технике зимой невозможно убрать снег с обочин.

И если водители мало что могут сделать, то у представителей мэрии есть ресурс. Власти ставят на второстепенных улицах запрещающие стоянку знаки. Это делается по согласованию между ГИБДД и районными администрациями. Представители специальных комиссий ходят по дорогам и решают, где зимой могут возникнуть проблемы.

Последние две болевые точки нашли в конце прошлой недели. Теперь парковка будет запрещена на улицах Гастелло, Строителей, Ильича и Куйбышева-дублер (от Безыменского до конечной остановки автобусов).

На Гастелло запрет установлен по четной стороне на участке от автосалона «Евразия» до бывшего троллейбусного депо №2. Причем здесь поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»: нельзя будет даже остановиться.

На улице Строителей будет запрещена стоянка по обеим обочинам. Закрыт для парковки будет участок от улицы Кирова и до 1-й Заводской, причем по обеим сторонам проезжей части.

Понять мэрию в какой-то степени можно. Когда по дороге едет грейдер и сгребает снег, припаркованные автомобили для него серьезная помеха. Возникает лишь один вопрос: а уберут ли эти знаки в апреле, когда снег сойдет, и в грейдерах надобности больше не будет?

Власти точно ответить на этот вопрос не могут.

- Сейчас сказать сложно, дело в том, что решение убрать знаки принимает глава администрации, - пояснили в отделе по связям с общественностью и СМИ. - В прошлом в подобных случаях бывало по-разному. Где-то знаки убирали, где-то нет. Так что в этом конкретном случае многое станет ясно ближе к апрелю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
Телефонный мошенник из Сибири выманил у владимирцев 600 тысяч рублей
Во Владимирской области выпустили семь тысяч утят
В Кольчугинском районе пятые сутки ищут 15-летнюю девочку
Судьба клада, найденного под Юрьев-Польским, до сих пор не решена
Муромлянин прописал у себя в квартире восемь иностранцев
Администрация Владимирской области подпишет соглашение по развитию промышленных парков
Во Владимирской области в 2018 году от инсульта умерли почти две тысячи человек
В Струнино домработница обокрала свою хозяйку
Владимирстат подсчитал, сколько во Владимирской области бабушек, дедушек и внуков
Экс-сотрудник "Владимирводоканала" получал деньги за несуществующий ремонт служебного транспорта
Во Владимире превышен эпидпорог по ОРВИ
Завтра во Владимире помянут невинно убитых жертв политических репрессий
Гороховчанин отобрал у своей знакомой рюкзак с деньгами
Муромская чиновница потребовала от предпринимателя за "протекторат" деньги и продукты
Губернатор Владимир Сипягин хочет возродить завод "Вестел"
На двух школьниц завели 4 уголовных дела
Ковровчанка обокрала на местном пляже молодого человека
Сегодня ночью на дорогах Владимирской области будет очень скользко
Заключенный, сидя в колонии, обманул владимирцев на 150 тысяч рублей
В 2019 году на ремонт 83 километров дорог во Владимирской области потратили более 900 миллионов рублей
Специалисты хирургического отделения ОКБ во Владимире внедрили вакуум-терапию при лечении ран
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам
ФК "Муром" в результативном матче обыграл "Коломну"
Больница №4 во Владимире получила современное диагностическое оборудование