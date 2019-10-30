2019-10-29T17:35:17+03:00
Общество

Владимирцам угрожает два вида гриппа

Прививки эффективны от обоих типов вирусов
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Прививочку?Прививочку?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Этой зимой во Владимире ожидается сразу два типа вируса гриппа — А и В. Если вторым типом болеют только люди, то первый распространяется и на человека, и на животных. Пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова говорит, что штаммы, которые относятся к первой группе — А — более опасны и болезнь протекает тяжелее, в отличие от В.

Например, штамм «Singapore» (Сингапур) может передаваться от животных и птиц. Инкубационный период составляет 1-2 дня. Грипп коварен тем, что в течение 2-3 дней может вызывать тяжелые осложнения, в том числе приводящие к летальному исходу. Сингапур относится к виду свиного гриппа. Также к группе А относится «Michigan» (Мичиган), признаки которого проявляются уже через пару часов после заражения.

- Первый признак Мичигана - температура тела 38,5-41,0. Больной чувствует себя ослабленным и разбитым, появляются признаки конъюнктивита, - поясняет Марина Колтунова. - Главной угрозой, которую несет данный штамм, является постоянная мутация от сезона к сезону. Этот грипп чаще сопровождается серьезными осложнениями. Инкубационной период в среднем составляет 1-3 дня. Оба штамма — Сингапур и Мигичан — были в нашем регионе в прошлом году.

Вирус группы В - «Brisbane» (Брисбен) способен поражать только людей. Во Владимирской области он тоже не новичок. Его инкубационный период – от 2-х до 4-х дней, а далее — резкий скачок температуры от 38 до 40 градусов. Признаками будет сильная головня боль, ломота в мышцах, заложенность носа.

Обычно сезон гриппа начинается в конце ноября – декабре. Пока у тех, кто обратился в больницы, грипп не выявлен. Вакцины от гриппа, которыми прививают владимирцев, защищают от обоих вирусов - А и В.

- Мы уже умеем бороться с этими видами гриппа, главное, чтобы в нашу область не пришла другая разновидность, - сказала Марина Колтунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
Телефонный мошенник из Сибири выманил у владимирцев 600 тысяч рублей
Во Владимирской области выпустили семь тысяч утят
В Кольчугинском районе пятые сутки ищут 15-летнюю девочку
Судьба клада, найденного под Юрьев-Польским, до сих пор не решена
Муромлянин прописал у себя в квартире восемь иностранцев
Администрация Владимирской области подпишет соглашение по развитию промышленных парков
Во Владимирской области в 2018 году от инсульта умерли почти две тысячи человек
В Струнино домработница обокрала свою хозяйку
Владимирстат подсчитал, сколько во Владимирской области бабушек, дедушек и внуков
Экс-сотрудник "Владимирводоканала" получал деньги за несуществующий ремонт служебного транспорта
Во Владимире превышен эпидпорог по ОРВИ
Завтра во Владимире помянут невинно убитых жертв политических репрессий
Гороховчанин отобрал у своей знакомой рюкзак с деньгами
Муромская чиновница потребовала от предпринимателя за "протекторат" деньги и продукты
Губернатор Владимир Сипягин хочет возродить завод "Вестел"
На двух школьниц завели 4 уголовных дела
Ковровчанка обокрала на местном пляже молодого человека
Сегодня ночью на дорогах Владимирской области будет очень скользко
Заключенный, сидя в колонии, обманул владимирцев на 150 тысяч рублей
В 2019 году на ремонт 83 километров дорог во Владимирской области потратили более 900 миллионов рублей
Специалисты хирургического отделения ОКБ во Владимире внедрили вакуум-терапию при лечении ран
«Ростелеком» отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
Владимирэнерго: доверьте техническое обслуживание ваших электроустановок профессионалам
ФК "Муром" в результативном матче обыграл "Коломну"
Больница №4 во Владимире получила современное диагностическое оборудование