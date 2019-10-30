Владимирцам угрожает два вида гриппа

Этой зимой во Владимире ожидается сразу два типа вируса гриппа — А и В. Если вторым типом болеют только люди, то первый распространяется и на человека, и на животных. Пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова говорит, что штаммы, которые относятся к первой группе — А — более опасны и болезнь протекает тяжелее, в отличие от В.

Например, штамм «Singapore» (Сингапур) может передаваться от животных и птиц. Инкубационный период составляет 1-2 дня. Грипп коварен тем, что в течение 2-3 дней может вызывать тяжелые осложнения, в том числе приводящие к летальному исходу. Сингапур относится к виду свиного гриппа. Также к группе А относится «Michigan» (Мичиган), признаки которого проявляются уже через пару часов после заражения.

- Первый признак Мичигана - температура тела 38,5-41,0. Больной чувствует себя ослабленным и разбитым, появляются признаки конъюнктивита, - поясняет Марина Колтунова. - Главной угрозой, которую несет данный штамм, является постоянная мутация от сезона к сезону. Этот грипп чаще сопровождается серьезными осложнениями. Инкубационной период в среднем составляет 1-3 дня. Оба штамма — Сингапур и Мигичан — были в нашем регионе в прошлом году.

Вирус группы В - «Brisbane» (Брисбен) способен поражать только людей. Во Владимирской области он тоже не новичок. Его инкубационный период – от 2-х до 4-х дней, а далее — резкий скачок температуры от 38 до 40 градусов. Признаками будет сильная головня боль, ломота в мышцах, заложенность носа.

Обычно сезон гриппа начинается в конце ноября – декабре. Пока у тех, кто обратился в больницы, грипп не выявлен. Вакцины от гриппа, которыми прививают владимирцев, защищают от обоих вирусов - А и В.

- Мы уже умеем бороться с этими видами гриппа, главное, чтобы в нашу область не пришла другая разновидность, - сказала Марина Колтунова.