Ураган во Владимире срывал крыши и рвал провода

Прогноз спасателей, предупреждавших о непогоде 28 октября, сбылся на 100%. Утром и днем 28 октября во Владимире и области бушевал сильный западный ветер - 8-10 метров в секунду, порывы доходили 15-25 метров в секунду. По шкале Бофорта - 12-балльной шкале, принятой Всемирной метеорологической организацией - такой ветер оценивается в 8 баллов, или «очень крепкий». Он может ломать ветки и сухие деревья, сносить шаткие рекламные конструкции, а идти против такого ветра очень трудно.

Сотрудники МЧС рекомендовали не парковать машины под деревьями, около заборов и рекламных щитов, а по улице передвигаться осторожно. Шквалистый ветер действительно порезвился: владимирцы делились в соцсетях впечатлениями от разгулявшейся стихии. Во Владимире он «набедокурил» на улице Горького, опрокинув рекламную конструкцию, на улице Лакина со строительной площадки сдул железные листы.

От ветра пострадал рынок на улице Батурина.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

На сезонной ярмарке на улице Батурина, где можно было запастись картошкой и другими овощами и фруктами, снес и разметал палатки и ограждения. Впрочем, заборы опрокидывало в разных районах города: на улице Ильич, где металлический забор прикрывал «заброшку», и в частном секторе. На остановке у гипермаркета «Глобус» оторвало крышу остановки, а кое-где по воздуху ласково порхали металлические отливы.

Во Владимире по городу летали отливы.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Досталось и деревьям, которые опрокидывало в разных районах. К счастью, от свалившихся трухлявых деревьев никто не пострадал – видимо, прислушавшись к рекомендациям спасателей. И даже машины уцелели, в том числе потому, что деревья запутались в проводах, как, например, между домами №6 на Ново-Ямском переулке и №4 на Ново-Ямской улице.

Во Владимире деревья висели на проводах.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

А Вязники из-за сильного ветра лишились главного украшения: встречающая гостей города надпись «Вязники» лишилась буквы «З».

Шквалистый ветер, бушевавший 28 ноября, посрывал провода в регионе, а также повалил электростолбы. По данным филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», от сетей электроснабжения оказались отрезаны несколько населенных пунктов в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Гороховецком и Муромском районах и электричество в дома возвращали 22 бригады и 71 человек на 22 спецмашинах. Как обещают синоптики, в ближайшее время новых ураганов не обещают. Но в город придет похолодание, ожидают снег, так что автомобилистам рекомендуют не расслабляться на дорогах.

На улице Лакино ветер сбросил железные листы со стройки.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

На улице Горького опрокинулись рекламные конструкции.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Заборы падали в разных уголках Владимира.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Ветер попалил столбы электропередач. Фото из группы "Вязники наш город"

Фото из группы "Вязники наш город"