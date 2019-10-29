Пенсионер из Гусь-Хрустального в одиночку строит приют для животных

Мечта построить приют, где бродячим псам и котам окажут медицинскую помощь, накормят, стерилизуют и, может быть, пристроят в надежные руки, появилась у Николая Смотрова десять лет назад.

- Я сам из Мариуполя, всю жизнь проработал на заводе, сварщик технических конструкций, - рассказывает он. – Лет двенадцать-тринадцать назад перебрался с семьей в Гусь-Хрустальный и поразился, как здесь относятся к животным. Их мучали, били, травили… Я лично встречал собак с отрубленными, оторванными лапами – такое до этого я видел только в документальных фильмах про войну.

Экстрим по-гусевски

В свой дом пенсионер стал приносить больных питомцев, возить их ветеринару, лечить, стерилизовать. Все - на свою пенсию. Выгнать потом на улицу привыкших к нему собак не мог – они оставались жить в доме, гараже, на участке. Ездил по окрестным деревням, подбирал выброшенных после лета домашних любимцев, которые иначе бы пропали. Иногда приходилось заниматься настоящим экстримом – например, вытаскивать застрявшую в трубах теплотрассы и проторчавшую там несколько дней собаку. Некоторых удавалось пристроить: в апреле Николай подобрал собаку, которой брызгали в глаза из перцового баллончика и кололи ножом, сейчас она вылечена и живет у новых хозяев. Но большинство спасенных животных оседали у него дома. Сейчас у пенсионера ютится около ста «хвостиков», как их ласково зовет хозяин.

Николай СмотровФото: из архива героя публикации

- В городе есть муниципальный приют, но он переполнен и новых животных они фактически не принимают, денег на стерилизацию у них нет. Так родилась идея создать частный приют. Много лет я ходил в администрацию, просил выделить участок земли, купить его мне бы денег не хватило. Сначала выделили на улице Курлово, на болоте. Я около ста тысяч туда вложил – нужно было осушить участок, привести земли, поставил забор, восемь вольеров. В это я вложил все накопления. Но тут его забрали и выделили другой – в промзоне на улице Транспортной. Сейчас я занимаюсь его обустройством. Металлический забор поставили, вольеры, бытовку. У меня самого сил уже не хватает, приходится нанимать рабочих. Электричество провели, теперь нужно сделать скважину, поставить оборудование, чтобы вода не замерзла зимой, - делится планами Николай Смотров.

«Мне за собаку обидно»

Чтобы обустроить приют, пенсионер взял кредит – триста тысяч рублей, теперь его потихоньку возвращает. На выплаты и содержание животных уходит практически вся его пенсия, а жить приходится на пенсию супруги. Продержаться на плаву помогают пожертвования от неравнодушных людей, которые узнают о проекте бывшего сварщика в соцсетях – информацию там размещает внук Николая Смотрова. Сам создатель приюта в соцсети не выходит уже два месяца – он оставил свой ноутбук на кровати, где на него пописали домашние питомцы, а отремонтировать или купить новый денег пока не хватает.

ПриютФото: Из личного архива героя публикации

- Сын у меня болеет сильно, а внук помогает – размещает информацию в соцсетях. Благодаря ей находятся неравнодушные люди, волонтеры, но большей частью не из Гусь-Хрустального, - рассказывает пенсионер. – Я стараюсь экономить деньги, покупать стройматериалы подешевле, железо списанное, два вагончика под бытовку и медпункт тоже не новые. Но нужно еще оформить документы. Межевание провели, но кроме приюта нужно организовать и ветлечебницу – только на таком условии выделили землю. Не знаю, хватит ли у меня на это сил и средств, но бросать дело не хочу.

Кроме финансовых проблем, у Николая Смотрова есть еще одна – конфликты с окрестными жителями, недовольными шумными и хвостатыми соседями. Они не раз обращались в полицию, дважды любителя животных штрафовали в суде за нарушение общественного порядка, но отказываться от мечты он не собирается.

- Мне пришлось поставить камеры видеонаблюдение, потому что мне угрожали, а с камерами все же боятся. Построю приют – собак туда перевезу. Я не люблю, когда меня много хвалят, но, вспомнив старый фильм, могу сказать: я мзды не беру, мне за собаку обидно! Только мне уже тяжело, боюсь, не справиться. Хотелось бы найти преемника, который смог бы продолжить мое дело, - признается он.

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КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Николаю Смотрову, связаться с ним можно по телефону 8 (904) 957-40-57.