Генплан Владимира: в Сновицах построят больницу и школу

42 детских сада с яслями и 11 школ обещают построить за 18 лет авторы нового владимирского генплана. При этом, проектировщики сами себе противоречат. С одной стороны, они громогласно объявляют о грядущей революции в образовательной системе - отказ от монструозных школ советского типа, строительство небольших детсадов, совмещенных с начальной школой, ориентация в школьном образовании на профессиональные гимназии. Но планы строительства, опубликованные в приложении к текстовой части генплана, говорят совсем об обратном. Большинство планируемых школ рассчитаны на 1200-1500 учащихся - классический советский стандарт 1970-80 годов. В основном школы, детсады и больницы планируется строить в проектируемых районах за Пекинкой.

Для начала разберемся с детсадами. В ближайшие 18 лет должно появиться 42 садика и ясельных пристройки. В некоторых районах обещают открыть сразу несколько детсадов. Например, в Сновицах-Веризино значится сразу семь садиков, одни из них рассчитаны на 70-90 детишек, другие - на 170-180. Два садика будут "встроенно-пристроенными", то есть их откроют на первых этажах новых высоток. Садик такого же типа на 180 малышей должен появиться на улице Университетской (район "Факела"). Самый большой детсад должен появиться в Заклязьминском - на 330 малышей, самый маленький - на 15 человек в деревне Никулино.

Со школами сложнее, большинство из также них должны появиться в новых районах за Пекинкой. В Сновицах предполагают построить сразу две школы на 1200 человек. На юго-западе города помимо школы № 49 появится школа-гигант на 2345 человек. Сложно представить, каких размеров будет ее здание, школ такой величины во Владимире еще не было. В Юрьевце, Семязино и Заклязьминском планируется построить школы на 500-700 учеников.

Не обошли стороной проектировщики и больницы, все они указаны не только в генплане, но и в схеме территориального планирования региона. Самый большой объект снова появится районе Сновицы-Веризино - клиника на 200 коек. Кроме того, в генплане значится уже анонсированный проект строительства инфекционного отделения детской больницы в Добром на 150 мест. В Юго-западном районе обещают построить крупный больничный комплекс, его параметры нигде не указаны. Расширение ждет обе областные психбольницы, больничный комплекс в Коммунаре и больницу скорой помощи на улице Горького. Также в городе появятся две новые подстанции "неотложки" - в Коммунаре и на Юго-западе. В новом микрорайоне у "Глобуса" обещают открыть поликлинику на 100 посетителей в день и кинотеатр с залом на 870 (!) мест. На улице Нижней Дуброве появится поликлиника, способная принять 470 пациентов в день.

Наконец, на Суздальском проспекте все же появится ФОК с бассейном, финансирование под него ищут уже десять лет. Стадион "Торпедо" обещают реконструировать так, что он будет соответствовать "современному международному уровню". Зачем он нужен команде второго дивизиона - неизвестно.

На улице Белоконской обещают построить крытый каток, причем не на месте нынешнего, а где-то еще. Конкретное место должны уточнить на стадии проектирования. В конце концов, реконструкция доберется и до брошенного стадиона "Юность" за рынком "Восток-1", который так и не отремонтировал частный инвестор.