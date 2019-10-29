Владимирские соцсети кормят горожан фейковыми историями, чтобы заработать

Журналисты «живут» в соцсетях. И это не секрет, потому что новости появляются сначала там, от очевидцев, а чуть позже в официальных пресс-релизах. Но чем дальше,тем сложнее становится разобраться, где настоящая история, а где так называемый «вброс». Не проходит и недели, чтобы во владимирских пабликах не появилась шокирующая история, которая якобы произошла в нашем регионе, но на самом деле выдумана, или, что еще хуже, украдена из другого региона. Вот наиболее яркие примеры подобных историй за последние две недели.

Сосиски с иголками и кусачие собаки

История, которая сразу привлекла внимание журналистов, появилась в паблике «Подслушано во Владимире» сети Вконтакте. Мол, в Добром на проезжей части разбросаны сосиски с воткнутыми в них иголками, предназначенные для умерщвления бродячих собак. Горожане оставили сотни комментариев, что бороться с растущей популяцией «бездомышей» таким способом нельзя, но вряд ли кому-то в голову пришло, что эта история украдена из другого региона, и во Владимире ничего подобного не было. Информация о сосисках с иголками с одной и той же фотографией всплывала в Подмосковье, Калининграде, у нас во Владимире, и даже в Киеве.

Еще один пост, который привлек внимание горожан в одной из групп «Подслушано в Коврове» — про маленькую девочку, которую покусали собаки. Автор выложил даже видео, а потом выяснилось,что случай произошел не у нас, а в другом регионе.

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Про несчастных барсуков

Вот еще одна история, из-за которой переполошились не только журналисты и подписчики, но и спасатели, зоозащитники и сотрудники Госохотинспекции. Пост в группе «Подслушано в Коврове» выложила местная девушка. Она рассказала, что пошла на кладбище на могилу к родственникам и услышала непонятные визги. Громкие звуки издавали упавшие в свежевырытую могилу барсуки. Девушка написала, что накидала в яму пеньков и сухих веток, чтобы семейство барсуков смогло выбраться.

Нам стало интересно - барсуки в нашем регионе звери редкие. Мы позвонили в Госохотинспекцию, другие издания связались со спасателями и зоозащитниками. Специалисты забеспокоились за судьбу зверей - выбраться по пенькам и веткам барсуки не смогут. Даже предложили выехать на помощь, но попросили точный адрес.

И тут девушка из «подслушки» отказалась помогать - мол, не скажет и все. Мы удивились. Простой поиск по фото в гугле показал - барсуки-то не ковровские! Как и сама история. Все это произошло не у нас, а в Бузулуке в Оренбургской области. Девушка тут же удалила свою страницу - стыдно, должно быть, стало за «заимствованную» историю.

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Кто врет и зачем это нужно

Каждый отдельный случай не стоит выеденного яйца, но когда они повторяются каждую неделю - это уже тенденция.

Есть две версии, почему так происходит. Первая довольно прозаичная: все ради денег. Создатели групп в соцсетях хотят заработать. А чтобы заполучить бюджеты рекламодателей, нужны яркие события и огромное количество подписчиков. Вот админы и делают «вбросы» - либо вымышленные истории, либо позаимствованные у кого-нибудь.

Есть и другая версия: админы ни при чем, это сами горожане берут чужие истории и рассказывают их от своего имени.

И зачем это нужно? Мы спросили психолога.

- Причин может быть несколько. Возможно, такие действия проплачены. Население, особенно молодежь, постоянно просматривают соцсети, они активны там и создают нужную аудиторию в пабликах, - рассказала практикующий психолог Юлия Кабицина. - Еще одна причина такого поведения - удовлетворить свои амбиции, получить большое количество лайков, поднять собственную значимость. У некоторых возникает даже некое ощущение власти над информационным пространством и ощущение безнаказанности. Ведь за размещение недостоверной информации в соцсетях никто не накажет.

Администраторы групп «Подслушано» Вконтакте на вопрос, проверяют ли они достоверность информации, честно ответили,что не всегда. Это и понятно, в отличие от СМИ, создателей пабликов в соцсетях не наказывают за неправдивые посты.

Но в этих ситуациях есть обратная сторона медали. Это журналисты могут отличить правдивую информацию от фейка. А как же обычные люди? Они-то явно не будут разбираться - настоящая история или нет. Психолог Юлия Кабицина считает,что ни к чему хорошему это не приведет.

- Соцсети направлены на то,чтобы постоянно вызывать эмоции у подсписчиков. Но у нас и так много людей с хронической усталостью и эмоциональным выгоранием. Люди не могут постоянно жить в эмоциональном напряжении. Они просто скоро перестанут реагировать на подобные истории, - считает Юлия Кабицина.

А что если следующий случай окажется правдивым и понадобиться помочь, - ведь никто не отреагирует. Ко всему привыкаешь: к бабушкам, стоящим у магазинов, лоткам в супермаркетах, в которых собирают деньги для якобы больных детей. Уже просто перестаешь верить в честность людей и в их истории. А что дальше?