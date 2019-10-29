Во Владимире дети идут в школы мимо гаражей, помоек и оврагов

Убийство девятилетней девочки из Саратова, которая шла в школу мимо гаражей, потрясло всю страну. Судимый за изнасилование мужчина затащил ребенка в заброшенный гараж и задушил. Позже выяснилось, что 35-летний убийца жил рядом со школой, где училась третьеклассница, а «заброшку», мимо которой каждый день ходят дети, он вскрыл и присвоил себе.

Эта трагедия заставила родителей задуматься: а безопасной ли дорогой ходят в школу их дети? Активисты владимирского ОНФ составили список опасных участков вблизи школ Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома и Суздальского района. Общественники раздавали детям карты, где каждый ребенок рисовал свой путь от дома до школы. И выяснилось, что многие ученики, чтобы сократить дорогу, идут гаражами, оврагами и темными закоулками.

Мы решили проверить, насколько опасна во Владимире дорога в школу.

Гимназия №73

На улице Полины Осипенко рядом с гимназией находится промзона и гаражный массив с кучами мусора. Естественно, ни о каких тротуарах и освещении речи нет. Руководство школы каждый раз объясняет детям, что есть другая дорога, безопасная, но ученики все равно рисуют на карте общественников путь через гаражи.

- У нас есть чек-листы, которые мы заполняем после осмотра школ, - рассказал активист ОНФ, координатор «Карты убитых дорог» Игорь Шубников. - Приехав к 73 гимназии, можно сразу выделить проблемы: недостаточное освещение, сужение проезжей части - то есть машина едет рядом с детьми, гаражный кооператив…

Гимназия 73Фото: Валерия ПРОНИНА

- Да, рядом со школой есть гаражи. Но дети стараются там не ходить. Мы говорим родителям, чтобы первые учебные дни они вместе проходили маршрут «дом-школа-дом». Чтобы дети знали, где пешеходные переходы, где тротуары, - рассказал заместитель директора по безопасности гимназии №73 Роман Афонин.

Кроме этого, нашлась еще проблема. Директор Наталья Иосевич сказала, что каждое утро школьников подвозят родители на машинах, и, видимо, жителям соседнего дома это не по душе, поэтому они весной поставили на дороге огромный камень. Зачем? Никому непонятно.

Школа №22

Путь к школе лежит через гору, на которой зимой образуется лед, мусорные контейнеры и люк. Хорошо хоть сделали пешеходный переход и лежачий полицейский - раньше водитель, когда поворачивал, не видел детей из-за забора. Но существует еще одно опасное место — на Октябрьском проспекте есть нерегулируемый переход, и не всегда водители на нем тормозят.

- Ученики этой школы уже нарисовали свою дорогу на нашей карте. Если мы увидим, что большинство детей идет в школу через нерегулируемый переход на Октябрьском проспекте, тогда мы будем рекомендовать властям поставить светофор, - сказал Игорь Шубников. - Еще здесь была проблема с освещением: фонари у школы не работали. После нашего визита проблему устранили.

Дорога к школе 22Фото: Валерия ПРОНИНА

9 школа и 23 гимназия

Две школы находятся в частном секторе. Дети идут по обочине дороги, так как тротуары там не предусмотрены. Пока идешь в школу, встретишь стаю бездомных или даже домашних собак, которых выпускают погулять.

- У школ не обрезаны деревья. Ветки уже сухие, а значит — могут упасть. На одной стороне дороги есть тротуар, на другой — нет. Хотя на другой стороне — детский сад. У 9 школы — недостаточное освещение, все фонари светят на дорогу, а не на школьную территорию, - сделал вывод Игорь Шубников.

Замдиректора школы №22 рассказывает, что есть еще один опасный переходФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Жители, которые хотят пожаловаться на дороги к школам, могут обратиться в ОНФ ( Владимир, Электроприборовский проезд, д.2а, тел: +(4922)44-74-07,

+(4922)44-74-04, почта: 33region@onf.ru) или в редакцию «КП-Владимир» 44-13-43.

Уже принято два обращения от жителей Гусь-Хрустального: есть проблемы к подходам 7 и 15 школ — там случилось три ДТП с участием детей. В целом по Владимирской области на 14% увеличились ДТП с участием и гибелью детей — за год произошло 194 случая.