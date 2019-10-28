2019-10-28T10:26:19+03:00
Общество

В 2020 году центры «Мои документы» Владимирской области начнут работать по принципу «общественных приёмных»

Владимирская область вошла в пилотный проект совершенствования работы центров «Мои документы».
Ирина Мальцева
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Аркадий Боцан-ХарченкоАркадий Боцан-ХарченкоФото: Ирина Мальцева
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Минэкономразвития России 25 октября 2019 года в ходе круглого стола «Центры «Мои документы» – новые модели развития» предложило Владимирской области как региону с высокой степенью эффективности деятельности сети МФЦ отработать одно из трёх новых направлений деятельности. Представители Минэкономразвития России, со своей стороны, гарантируют полную методическую, юридическую и консультативную помощь в ходе всего пилота с присутствием специалистов в регионе.

Первый МФЦ в регионе появился в 2010 году в городе Гусь-Хрустальный, а сегодня во Владимирской области работают уже несколько десятков центров, сотрудники которых активно помогают владимирцам получать необходимую им документацию и справочную информацию. Только за девять месяцев этого года жители региона около 600 000 раз обратились к ним по различным вопросам. Но сегодня назрела необходимость менять и совершенствовать работу многофункциональных центров для максимального удобства жителей. И именно этой теме был посвящен прошедшийкруглый стол

МФЦ для государства – удобный и при правильной организации работы и очень эффективный механизм взаимодействия с обществом. Жители обращаются туда по самым разным вопросам: получение паспорта или водительского удостоверения, оформление ребенка в детский сад, регистрация права собственности на недвижимость и многое другое. Работники МФЦ – это лицо государства, от того, насколько они дружелюбны и профессиональны зависит решение вопросов гражданина. Но за успешной деятельностью многофункциональных центров стоит незримая и важная работа органов власти, вовлеченных в этот процесс. Жители нуждаются в получении широкого спектра качественных услуг, поэтому правительство инициировало разработку концепции дальнейшего развития МФЦ, - отметил врио заместителя губернатора Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Новая концепция предполагает, что МФЦ должны стать единым окном очного взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Планируется значительно расширить количество и повысить качество оказываемых центрами услуг, в результате чего их работа будет более разнонаправленной: от сделок с недвижимостью – до присоединения к сетям электроснабжения

- Хочу поблагодарить за поддержку и развитию МФЦ на Владимирской земле. Всегда очень чувствуется, когда проекту оказывается достойное внимание.

Ключевая идея «перезагрузки» многфункциональных центров заключается в том, чтобы граждане в любой жизненной ситуации за получением государственных и около государственных услуг обращались в МФЦ. Поэтому очень важно осуществить перевод в центры всех государственных и муниципальных услуг, а также массово востребованный негосударственный сектор, типа ЖКХ, страхования и так далее. При этом главными приоритетами в их работе по-прежнему останутся клиентоориентированность, индивидуальный подход, надежность, добросовестность и забота о гражданах, - отметила Светлана Ширяева, врио заместителя директора департамента государственного управления Минэкономразвития России.

Новая концепция подразумевает три направления: организация цифрового МФЦ, защита прав потребителей и организация на базе МФЦ общественных приемных. Апробация системы начнется уже в этом году, и Владимирская область готова стать одним из флагманов нового проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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